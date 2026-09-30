Bintang muda Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, meremehkan perdebatan yang berlangsung seputar sosok pemenang Ballon d'Or pada tahun 2026, sembari menegaskan bahwa ia bermain untuk dirinya sendiri.

Yamal menampilkan performa gemilang bersama timnas Spanyol pada Selasa kemarin, dan membawa mereka meraih kemenangan atas Kroasia (4-1) di UEFA Nations League, dengan mencetak dua gol dan menciptakan satu gol, di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.

Yamal menjelaskan gol pertamanya, di mana ia melepaskan tembakan yang bersarang di tiang dekat melewati kiper Kroasia, Livakovic, yang merupakan rekan setimnya di Barca, dengan mengatakan: "Saya mengenalnya dari latihan, saya memikirkan latihan-latihan dan apa yang ia lakukan, lalu bola pun masuk ke gawang."

Ia menambahkan dalam pernyataannya usai pertandingan sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Kita harus selalu berada dalam konsentrasi penuh sejak awal, patuh pada instruksi pelatih dan apa yang kami bahas di antara kami, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini."

Mengenai perdebatan Ballon d'Or yang pemungutan suaranya sebenarnya sudah berakhir, Yamal menjelaskan: "Saya tidak bermain hanya untuk Ballon d'Or ini, melainkan saya bermain untuk diri saya sendiri, untuk para suporter, untuk musim depan, dan untuk timnas negara saya, demi terus meraih kemenangan."

Ketika ditanya apakah penampilannya telah mendekatkannya ke penghargaan tersebut, ia menjawab: "Saya tidak tahu, saya tidak ikut memberikan suara, dan saya tidak tahu siapa yang menang, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya harus menunggu dan terus bermain."

Bintang Barcelona itu tampak sangat gembira dengan level dan situasinya saat ini, dan mengatakan setelah salah satu malam terbaiknya bersama timnas Spanyol: "Saya sebenarnya sudah mengatakan sebelum pertandingan melawan Feyenoord bahwa inilah momen di mana saya merasakan kebahagiaan tertinggi, dan saya benar-benar menikmatinya."



