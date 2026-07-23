Pakar transfer Gianluca Di Marzio berspekulasi dalam perbincangan dengan Wettfreunde bahwa "hanya tinggal menunggu waktu" sebelum sosok 39 tahun itu kembali terlihat di bangku pelatih.

Meski begitu, juga karena singkatnya waktu sejak berakhirnya masa tugas bersama tim nasional Jerman, "saat ini belum ada tawaran", karena "untuk saat ini tidak ada klub yang terbuka untuknya", tetapi hal itu bisa cepat berubah.

Di Marzio terutama menyebut Premier League Inggris sebagai destinasi yang mungkin untuk Nagelsmann. "Setelah kejadian tahun lalu di Premier League, ketika empat atau lima tim top mengganti pelatih mereka, dia akan menjadi salah satu yang pertama bisa pindah ke Premier League apabila beberapa klub itu tertinggal dari ekspektasi pada awal musim," kata pria Italia itu.

Karena itu, mantan pelatih timnas Jerman tersebut diyakini akan "segera kembali terlihat di sebuah klub", sebab Nagelsmann "memang seperti diciptakan untuk sepakbola klub. Dia harus bekerja dengan tim setiap hari, jadi saya pikir ini hanya soal dua atau tiga bulan."

Pendapat serupa sebelumnya juga disampaikan Lothar Matthäus kepada Sky. Namun, pemegang rekor penampilan tim nasional itu percaya bahwa sosok 39 tahun tersebut baru akan menemukan klub baru pada tahun depan: "Saya menilainya sebagai sosok yang hanya mempertimbangkan kategori tertinggi untuk dirinya, tetapi saat ini posisi pelatih di semua klub top sudah terisi. Saya berasumsi bahwa Julian tidak akan duduk di bangku pelatih mana pun hingga Natal."

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Jürgen Klopp disebut akan menggantikan Julian Nagelsmann di DFB

Nagelsmann mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026. Pada turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu, tim Jerman sudah tersingkir di babak 32 besar lewat adu penalti dari Paraguay yang merupakan underdog besar.

Pengganti pria 38 tahun itu adalah Jürgen Klopp. Kesepakatan dengan mantan pelatih BVB dan Liverpool tersebut serta pemberi kerjanya saat ini, Red Bull, sudah tercapai - besok, Jumat, ia akan secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas yang baru.

Di DFB, Klopp mendapat kontrak hingga akhir Juli 2030, sehingga ia akan bertanggung jawab atas tim nasional pada Euro 2028 di Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia serta Piala Dunia antarbenua 2030.