Setelah berita dari Arab Saudi dan krisis pribadi... Keluarga Ravinia mengklarifikasi situasinya

Pihak terdekat bintang Brasil Rafinha, pemain sayap FC Barcelona, berupaya mengakhiri rumor yang beredar dan mengklarifikasi fakta sebenarnya, setelah ia mengalami cedera yang membuatnya sementara waktu absen dari kompetisi Piala Dunia.

Baru-baru ini beredar laporan yang mengklaim adanya masalah pribadi yang memengaruhinya, Sebagai tanggapan, surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo” menghubungi keluarga bintang Brasil tersebut untuk menenangkan para penggemar; di mana mereka menegaskan bahwa cedera tersebut tidak separah yang digambarkan pada awalnya, dan bahwa sang pemain tetap fokus bersama tim nasional Brasil, serta sepenuhnya menampik gagasan untuk hengkang dari Blaugrana demi mencoba peruntungan di Liga Saudi.

Mengenai kondisi fisiknya, laporan medis menjelaskan bahwa sang pemain merasakan nyeri pada otot paha belakang, yaitu area yang sebelumnya pernah ia alami ketidaknyamanan, sehingga memerlukan evaluasi medis yang cermat untuk menentukan seberapa parah masalah tersebut.

Meskipun demikian, lingkaran terdekat sang bintang Brasil menegaskan bahwa cedera tersebut “ringan” dan tidak perlu dikhawatirkan, serta ia diperkirakan akan kembali ke lapangan dalam waktu dua minggu, sehingga siap untuk berpartisipasi di babak perempat final jika Brasil lolos.

Terlepas dari Piala Dunia, nama Raphinha baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi dengan dalih adanya krisis keuangan, yang dibantah habis-habisan oleh lingkaran terdekatnya. Dalam hal ini, keluarga sang pemain menjelaskan kepada surat kabar tersebut: “Mengenai isu kepindahannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan; Raphinha sepenuhnya fokus pada tim nasional, dan dia sangat bahagia di Barcelona.” Mereka menambahkan bahwa seluruh perhatian sang pemain saat ini tertuju pada proses pemulihan agar bisa kembali dan menampilkan performa terbaiknya begitu dia siap.

Dalam konteks terkait, keluarga tersebut dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan adanya krisis dalam kehidupan pribadi sang pemain, menegaskan bahwa keluarga Rafeinha tetap kompak dan hidup dalam keadaan yang sangat stabil; di mana istrinya, putranya, kedua orang tuanya, dan saudaranya berada bersama di Amerika Serikat untuk mendukungnya dan menyaksikan Piala Dunia.

Orang-orang terdekat sang bintang Brasil itu mengungkapkan keterkejutannya yang mendalam terhadap sumber laporan-laporan yang menyebutkan adanya perselisihan keluarga, dan menyebut berita-berita tersebut sebagai rumor yang tidak berdasar dan sama sekali tidak mencerminkan kenyataan.