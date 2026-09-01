Penyerang anyar Barcelona asal Brasil, Gabriel Jesus, menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terhina meski dianggap sebagai pilihan alternatif dari Julian Alvarez, seraya menyebut ada hal lain yang lebih mengganggunya ketimbang disebut sebagai rencana cadangan untuk penyerang Atletico Madrid tersebut.

Jesus mengatakan saat perkenalan dirinya sebagai pemain baru Barcelona, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Hal ini tidak mengganggu saya dan saya tidak merasa terhina. Yang mengganggu saya adalah jika mereka mengatakan bahwa saya orang yang buruk, karena hal itu tidak pernah dikatakan siapa pun kepada saya sepanjang hidup saya."

Penyerang asal Brasil itu menambahkan: "Yang mengganggu saya adalah tidak bermain sepak bola. Sekarang saya punya kesempatan untuk berada di sini di Barcelona. Saya punya kesempatan yang sama 10 tahun lalu, tetapi kehidupan membawa saya ke jalan lain," merujuk pada kepindahannya ke Manchester City lalu Arsenal.

Barcelona secara resmi mengumumkan pada hari Selasa ini bahwa mereka telah merekrut Gabriel Jesus, yang berusia 29 tahun, untuk masa tiga musim, sehingga akan bertahan bersama tim Catalan itu hingga musim panas 2029.

Menurut "Mundo Deportivo", nilai kepindahan Jesus dari Arsenal ke Barcelona mencapai 10 juta euro, setelah pemain tersebut tiba di Barcelona kemarin dan menjalani pemeriksaan medis sebelum kesepakatan itu dirampungkan secara resmi.

Jesus menjadi rekrutan ketujuh Barcelona selama periode transfer musim panas ini, setelah Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bicio, Rodrigo Hernandez, Joao Cancelo, dan Dominik Livakovic.

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Perekrutan Jesus terjadi setelah Atletico Madrid menolak masuk ke dalam negosiasi terkait kepindahan pemain Argentina, Julian Alvarez, sehingga Barcelona memutuskan bergerak cepat di bursa transfer untuk mencari alternatif di lini serang, sebelum akhirnya pilihan jatuh pada penyerang asal Brasil itu.

Jesus berharap dapat mengembalikan performa terbaiknya bersama Barcelona, setelah menderita cedera selama dua musim terakhir, sementara ia menegaskan saat tiba di klub bahwa dirinya dalam kondisi fisik yang "sangat baik".

Di sisi lain, Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, menyambut baik kesepakatan tersebut, menegaskan bahwa Jesus adalah "penyerang kelas tinggi dan akan menjadi penting bagi tim".

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