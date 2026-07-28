Sepp Blatter, mantan presiden Federasi Sepak Bola Internasional, menanggapi rencana presiden saat ini Gianni Infantino untuk menjual turnamen Piala Dunia dalam bentuk saham kepada para investor sektor swasta, di mana ia akan memegang peran yang mirip dengan komisaris dalam proyek baru ini.

Blatter menyerang Gianni Infantino secara langsung, ketika mantan presiden FIFA itu mengkritik keras rencana yang diungkap oleh surat kabar The Times dan The Telegraph, yang mencakup pembentukan perusahaan baru untuk mengelola hak komersial Piala Dunia, Piala Dunia Wanita, dan Piala Dunia Antarklub, dengan mengalokasikan antara 20 dan 30% modalnya kepada para investor sektor swasta.

Transaksi ini, yang nilainya diperkirakan sekitar 17,3 miliar euro, masih memicu perdebatan luas di dunia sepak bola. Bagi Blatter, pendekatan ini merupakan ancaman langsung terhadap inti dari permainan ini.

Ia menyatakan menurut situs "Foot Mercato": "Hubungan erat antara presiden FIFA dan presiden Amerika Serikat telah mencapai dimensi finansial yang menimbulkan kerusakan besar bagi sepak bola. Tidak ada seorang pun yang berhak menjual olahraga kita," seraya secara khusus mengisyaratkan dugaan kaitan dengan para investor yang dekat dengan lingkaran terdekat Donald Trump.

Pernyataan terbaru Sepp Blatter ini muncul di tengah penolakan yang semakin meningkat terhadap proyek Infantino. Setelah pernyataan tegas dari Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) yang menegaskan bahwa "jiwa sepak bola dan tata kelolanya bukanlah aset untuk dijual", mantan presiden FIFA itu memberikan dukungan tersiratnya kepada para penentang reformasi ini.

Banyak pemimpin yang khawatir bahwa pendekatan yang berorientasi pada keuntungan yang dipaksakan oleh para pemegang saham sektor swasta akan mengarah pada penyelenggaraan Piala Dunia dengan frekuensi yang lebih tinggi, atau perluasan cakupannya, atau pemberian hak tuan rumah berdasarkan kriteria komersial di atas segalanya.

Dan dengan pencalonan Gianni Infantino juga untuk memimpin struktur masa depan ini setelah masa tugasnya saat ini berakhir, tuduhan konflik kepentingan semakin meningkat, dan tekanan terhadap FIFA pun semakin bertambah.