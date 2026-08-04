Penyerang asal Tunisia, Seifeddine Jaziri, mantan penyerang Zamalek, semakin dekat untuk menentukan klub barunya, hanya beberapa jam setelah mengakhiri perjalanannya bersama klub Mesir tersebut.

Klub Zamalek telah mengumumkan, kemarin Senin, mengakhiri kontraknya dengan penyerang Tunisia itu secara damai, setelah menyelesaikan seluruh penyelesaian terkait kontrak yang seharusnya berakhir pada akhir musim mendatang.

Saluran "Abu Dhabi Sports" mengatakan, dalam sebuah cuitan melalui akun resminya di situs "X", hari Selasa ini, bahwa klub Hatta, yang baru saja promosi ke Liga Profesional, telah mendekati kesepakatan dengan Jaziri.

Saluran tersebut menjelaskan bahwa klub Uni Emirat Arab itu sempat dekat untuk merekrut pemain Kamerun Anatole Abang, penyerang Al-Ittihad Libya, tetapi mengabaikannya dan memutuskan untuk melanjutkan proses perekrutan penyerang Tunisia tersebut.

Klub Hatta akan bergabung dalam daftar panjang klub yang pernah dibela pemain berusia 33 tahun ini sepanjang tahun-tahun terakhir, seperti Club Africain dan Union Ben Guerdane di Tunisia, Tanta dan Al-Mokawloon Al-Arab, selain Zamalek di Mesir.

Perjalanan paling menonjol dalam kariernya adalah bersama klub Zamalek, tempat ia bergabung pada Januari 2021, meraih gelar Liga Mesir sebanyak 3 kali, dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah untuk pemain asing sepanjang sejarah panjang klub tersebut.