Setelah berakhirnya mimpi Amerika... Apa yang dikatakan Pochettino tentang masa depannya?

Mauricio Pochettino, pelatih tim nasional Amerika Serikat, mengakui bahwa timnya tidak tampil sesuai harapan saat kalah 4-1 dari Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sekaligus menegaskan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas hasil tersebut, sementara ia masih belum menutup kemungkinan terkait masa depannya bersama tim nasional.

"Kami tidak cukup baik hari ini, dan kami tidak perlu mencari-cari alasan," kata Pochettino setelah pertandingan.

Ia menambahkan: “Kami harus belajar. Ini adalah proses yang membutuhkan pembelajaran dan evaluasi. Kami akan menganalisis pertandingan ini untuk mengetahui mengapa kami tidak menghadapinya dengan cara yang sama seperti saat kami bermain di pertandingan-pertandingan Piala Dunia lainnya.”

Dia melanjutkan: “Penjelasannya mungkin tampak mudah karena hasilnya, tetapi kenyataannya ini bukanlah hari kami, baik secara tim maupun individu. Dan tentu saja, tanggung jawab ada pada saya. Kami harus meninjau kembali apa yang terjadi, karena kami tidak menampilkan gaya permainan yang biasa kami tunjukkan.”

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Timnas AS kembali mendapat pukulan selama pertandingan setelah kapten mereka, Christian Pulisic, harus keluar lapangan karena cedera, sementara Serginio Dest dan kiper Matt Freese tampil kurang memuaskan, sehingga petualangan tuan rumah di turnamen ini berakhir dengan tersingkirnya mereka di babak 16 besar.

Mengenai masa depannya bersama timnas AS, Pochettino mengatakan: “Dalam beberapa minggu ke depan, kita bisa membicarakannya jika federasi menginginkannya. Sekarang saatnya untuk beristirahat sejenak dan merenung, lalu melakukan pembicaraan dengan federasi untuk mengetahui keputusannya.”

Ia menyimpulkan: “Saya sangat senang dengan hubungan yang telah kami bangun bersama federasi, tetapi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan masa depan.”

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