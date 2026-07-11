Setelah Benzema dan Fabinho... Al-Ittihad telah menetapkan kapten barunya

Klub Al-Ittihad telah menetapkan pemain baru yang akan menjabat sebagai kapten pada musim depan, menyusul hengkangnya penyerang Prancis Karim Benzema, serta kemungkinan hengkangnya gelandang Brasil Fabinho.

Benzema telah memegang ban kapten Al-Ittihad sejak bergabung dengan tim tersebut dari Real Madrid pada musim panas 2023, sebelum akhirnya ban kapten tersebut dialihkan kepada Fabinho sejak Februari lalu, menyusul kepindahan penyerang Prancis tersebut ke rival abadi mereka, Al-Hilal.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Ittihad telah memutuskan untuk menunjuk bek asal Portugal, Danilo Pereira, sebagai kapten baru tim pada musim depan, jika Fabinho juga hengkang.

Gelandang asal Brasil tersebut kini dapat hengkang dari tim Saudi tersebut secara gratis, setelah kontraknya berakhir pada akhir musim lalu, di tengah laporan yang menegaskan tidak adanya niat untuk memperpanjang kontrak untuk periode tambahan.

Dengan kemungkinan hengkangnya Fabinho, Pereira akan mengenakan ban kapten pada musim depan, di bawah asuhan pelatih baru asal Jerman, Jens Wising, yang telah menandatangani kontrak berdurasi dua musim dengan Al-Ittihad, yang akan berakhir pada 2028.

Fesing menggantikan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, di Al-Ittihad, setelah tim tersebut mengakhiri musim lalu di peringkat kelima Liga Saudi, tersingkir dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final, dan dari Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin di babak semifinal.

“Al-Amid” akan bersaing memperebutkan tiga gelar pada musim baru ini, yaitu Liga Roshen Saudi, Piala Khalifah, serta Liga Champions Asia yang akan mereka mulai dari babak kualifikasi.