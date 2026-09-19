Muhammad Nour, legenda sepak bola Arab Saudi sekaligus mantan bintang Al-Ittihad, kembali melontarkan kritik kepada Marino Pusic, direktur teknik Al-Ahli, menyusul kekalahan dari tim Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, dengan skor 2-1, sembari menegaskan bahwa ia sependapat dengan kritik yang dilayangkan Hussein Abdul Ghani kepada sang pelatih usai pertandingan. Kekalahan itu terjadi setelah Sundowns unggul lebih dulu, sebelum Al-Ahli berhasil menyamakan kedudukan, lalu tim Afrika Selatan itu kembali unggul dan memastikan kemenangan.

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Nour menegaskan, dalam pernyataannya melalui program "Nadina", bahwa Pusic sebaiknya tidak kembali bersama Al-Ahli pada periode mendatang, dengan menilai bahwa berlanjutnya sang pelatih bersama tim tidak akan membawa perubahan nyata pada situasi saat ini, terutama setelah penampilan yang ditunjukkan tim sepanjang babak kedua melawan Sundowns.

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Legenda Al-Ittihad itu sependapat dengan pandangan Hussein Abdul Ghani, yang melancarkan serangan tajam kepada Pusic dan membebankan kepadanya tanggung jawab atas kemunduran Al-Ahli pada babak kedua pertandingan, seraya menyebut bahwa sang pelatih tidak menangani jalannya laga sebagaimana mestinya dan tidak memanfaatkan ruang yang muncul di belakang lini pertahanan Sundowns.

Muhammad Nour mengatakan bahwa berlanjutnya Pusic bersama Al-Ahli akan menjadi "pemborosan waktu dalam kadar yang besar", sebuah pesan yang jelas terkait sikapnya soal masa depan sang direktur teknik, dengan menilai bahwa tim membutuhkan keputusan tegas alih-alih terus bekerja dengan gaya yang sama setelah kekalahan dari juara Afrika itu.

Pernyataan Nour muncul di tengah gelombang kritik luas yang menerpa Pusic usai pertandingan, setelah Al-Ahli kehilangan peluang untuk memastikan kemenangan meski sempat menyamakan kedudukan, sebelum Sundowns berhasil mencetak gol kedua dan keluar sebagai pemenang, sementara pelatih asal Belanda itu membela timnya dengan menegaskan bahwa Al-Ahli menciptakan banyak peluang sepanjang laga dan tidak layak menelan kekalahan.