Sepak bola Italia sedang mengalami masa transisi yang rumit, setelah pukulan telak berupa kegagalan lolos ke putaran final Piala Dunia, sebuah krisis yang membuka pintu bagi serangkaian perubahan mendasar di dalam jajaran Federasi.

Pengunduran diri Gabriele Gravina dari jabatan presiden Federasi Sepak Bola Italia telah dipastikan, sehingga seluruh sistem memasuki fase penataan ulang menyeluruh, yang dipimpin oleh krisis pemilihan kepemimpinan teknis sementara untuk tim nasional, sambil menunggu penunjukan pelatih tetap yang akan menggantikan Gennaro Gattuso.

Menjelang dua pertandingan persahabatan, sebelum pemilihan presiden federasi yang dijadwalkan pada 22 Juni di Roma, federasi menghadapi dilema nyata; mereka harus menunjuk pelatih yang memimpin tim secara sementara, meskipun tidak ada ketua tim secara resmi, serta perlu mempersiapkan pemilihan manajer teknis permanen secepat mungkin.

Getty Images

Menurut laporan jaringan "Sport Mediaset", pilihan terkuat untuk mengambil alih tugas sementara ini adalah Silvio Baldini, pelatih timnas U-21 saat ini, yang dianggap sebagai solusi praktis untuk melewati fase sensitif ini dengan gangguan minimal.

Langkah ini mengingatkan pada skenario tahun 2018, ketika timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia di bawah kepemimpinan Giampiero Ventura, sehingga Luigi Di Biagio mengambil alih tanggung jawab secara sementara dalam dua pertandingan persahabatan melawan Argentina dan Inggris, sebelum akhirnya Roberto Mancini ditunjuk sebagai pelatih tetap, sebuah keputusan yang mengembalikan stabilitas relatif bagi tim nasional.

Dan hari ini, delapan tahun kemudian, sepertinya sejarah berulang, dengan kemungkinan tugas yang sama akan diberikan kepada Baldini, sambil menunggu hasil pemilihan presiden yang akan datang, yang mewakili titik balik terpenting dalam proses rekonstruksi sepak bola Italia.

Diharapkan beberapa minggu ke depan akan menampilkan gambaran proyek baru tim nasional, di mana arah fase berikutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemilu 22 Juni, yang akan menjadi dasar semua keputusan krusial, terutama pemilihan pelatih tetap yang mampu mengembalikan "Azzurri" ke posisi alaminya di panggung dunia.

Getty Images