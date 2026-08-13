Seperti dilaporkan Sportklub dari Serbia, Riera dalam waktu dekat akan mengambil alih jabatan pelatih di Red Star Belgrade. Di sana, Dejan Stankovic baru-baru ini menyatakan mundur setelah gagal lolos ke Liga Champions usai melawan Hapoel Be'er Sheva.

Dalam kekalahan 0-2 itu, mantan pemain kelas dunia yang pernah membela Lazio, Inter Milan, dan tentu saja Red Star tersebut benar-benar kehilangan kendali setelah penalti akibat pelanggaran ditolak saat skor masih 0-0, dan diganjar kartu merah oleh wasit Glenn Nyberg.

Stankovic disebut meludahi sang pengadil dan saat berjalan menuju lorong pemain semakin membuat marah suporternya sendiri dengan gestur provokatif. Red Star kebobolan 0-1 tidak lama setelah ledakan emosi Stankovic dan hampir sepuluh menit kemudian kembali kebobolan 0-2. Stankovic juga disebut telah mengumumkan pengunduran dirinya kepada timnya di ruang ganti setelah pertandingan berakhir.

Perpisahan itu dikonfirmasi pada malam yang sama oleh presiden klub Zvezdan Terzic. "Perilaku seperti itu dan kartu merah seperti itu saat skor 0-0 tidak boleh dia lakukan." Hingga Jumat, seorang pengganti harus didaftarkan ke UEFA - dan tampaknya nama itu adalah Albert Riera.

Pria 44 tahun itu disebut akan menandatangani kontrak dua tahun di Belgrade dan diperkenalkan secepatnya pada Kamis. Terakhir, seperti diketahui, Riera gagal total dalam tugasnya di Bundesliga untuk mengembalikan Eintracht Frankfurt ke jalur kesuksesan.

Riera picu skandal usai dipecat Eintracht Frankfurt

Ia mengambil alih tugas dari Dino Toppmöller yang dipecat pada Februari, tetapi dalam hitungan beberapa pekan berselisih dengan sebagian besar skuad, termasuk para pemain senior seperti Mario Götze atau Jonathan Burkardt. Selain itu, ia juga berulang kali memicu kegaduhan lewat penampilan yang sangat meragukan dalam konferensi pers.

Setelah hanya meraih empat kemenangan dari 14 pertandingan dan gagal membawa klub lolos ke kompetisi internasional, klub berpisah dengan Riera pada akhir musim. Namun, ia jelas tidak ingin membiarkannya begitu saja dan tampil sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan atas kemunduran Frankfurt. Pada pertengahan Juli, ia melontarkan kata-kata yang sebagian cukup keras terhadap petinggi klub Frankfurt yang dipimpin juru bicara dewan Axel Hellmann melalui sebuah Instagram Story.

Riera mengunggah foto dirinya bersama direktur olahraga Markus Krösche dan menulis sebagai pembuka: "Hanya ada dua orang yang dari pagi sampai malam berada di klub dan berusaha membereskan kekacauan di dalam dan di luar, Markus Krösche dan saya!!! Tidak ada yang lain!"

Setelah itu, pria Spanyol berusia 44 tahun itu - dalam bahasa Inggris yang tata bahasanya berantakan - menyerang Hellmann. "Saya tidak akan menyebut namamu (orang yang baru saya lihat dua kali), karena Anda bukan siapa-siapa, sama sekali tidak dikenal, dan Anda tidak mencapai apa pun," tulis Riera.

Sebelumnya, sebuah wawancara Hellmann dengan Frankfurter Allgemeine Zeitung telah terbit, di mana ia mengkritik mantan pelatih Eintracht itu. "Saya terkejut melihat betapa sedikit kesediaannya untuk memahami Bundesliga, klub ini, dan seluruh lingkungannya," kata Hellmann, antara lain.

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