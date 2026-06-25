Setelah beberapa jam penuh kecemasan... Donis menerima dorongan moral terpenting menjelang laga penentu

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, mendapat dorongan moral yang penting menjelang laga yang dinanti melawan Cape Verde, setelah sesi latihan "El Falcons" menyaksikan kembalinya bek Hassan Tambakti yang sudah bisa berlatih seperti biasa, menyusul kekhawatiran yang muncul terkait kesiapan fisiknya dalam beberapa jam terakhir.

Timnas Saudi Arabia sedang bersiap menghadapi laga penentu melawan Cape Verde dalam putaran ketiga fase grup Piala Dunia 2026, di mana "Al-Akhdar" mengangkat slogan "Tidak Ada Alternatif Selain Kemenangan" demi mempertahankan harapan mereka untuk lolos ke babak berikutnya.

Sebelumnya, sejumlah laporan media menyebutkan kemungkinan Tembakti absen dari pertandingan tersebut karena mengalami nyeri otot yang parah, yang memicu kekhawatiran di dalam kamp tim Saudi, terutama mengingat peran penting sang pemain dalam sistem pertahanan.

Namun, kekhawatiran tersebut tidak berlangsung lama, setelah bek Al-Hilal itu muncul dalam sesi latihan terakhir tim nasional, untuk menegaskan kesiapannya beberapa jam menjelang pertandingan penentu tersebut.

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Kembalinya Tembakti merupakan kabar positif bagi staf pelatih yang dipimpin Donis, yang berupaya memperbaiki kesalahan-kesalahan pertahanan yang muncul saat kekalahan melawan Spanyol, serta memulihkan keseimbangan tim menjelang laga melawan Cape Verde.

Timnas Saudi mengandalkan pengalaman sejumlah pemain intinya dalam pertandingan ini, terutama karena hasil apa pun selain kemenangan dapat sangat mempersulit peluang lolos mereka.

“Al-Akhdar” berharap dapat memanfaatkan dorongan moral yang diberikan oleh pemulihan Tembakti, guna menampilkan performa yang berbeda dan memulihkan kepercayaan diri, dalam pertandingan yang mungkin akan menentukan nasib tim di edisi Piala Dunia kali ini.