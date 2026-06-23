Setelah beberapa hari penuh kekhawatiran... Kabar gembira yang menenangkan Messi di tengah-tengah kompetisi Piala Dunia

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, mendapat kabar gembira saat berlaga di Piala Dunia 2026.

Menurut situs "Rosario3.com" yang berbasis di kota kelahiran Messi di Argentina, Jorge, ayah Lionel Messi, telah mendapat izin medis untuk pulang setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari.

Informasi ini dikonfirmasi oleh jurnalis Ángel de Brito, yang menyebutkan bahwa Jorge telah meninggalkan rumah sakit dan terus menjalani pemulihan, setelah kondisinya menunjukkan perkembangan positif.

Jorge Messi kembali ke Rosario untuk menjalani pemeriksaan medis bersama keluarganya.

Berita ini membawa ketenangan bagi orang-orang terdekat kapten timnas Argentina tersebut, yang telah mengalami hari-hari penuh kekhawatiran terkait kesehatan ayahnya.

Beberapa hari sebelumnya, keluarga tersebut telah menerbitkan pernyataan untuk membantah rumor dan menjelaskan bahwa kondisinya menunjukkan perkembangan positif; selain itu, mereka meminta agar publik bersikap hormat dan berhati-hati terhadap berita palsu yang beredar mengenai hal ini.

Lionel Messi sebelumnya mencetak dua gol kemenangan bagi Argentina saat melawan Austria, hasil yang memastikan tim Tango lolos ke babak 32 besar.



