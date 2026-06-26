Setelah Bayern München, pemain PSV kini masuk dalam radar klub Bundesliga lainnya

Sergiño Dest tampil gemilang di Piala Dunia bersama timnas Amerika Serikat, sehingga minat terhadap bek ini pun semakin meningkat. Surat kabar Eindhovens Dagblad melaporkan pada hari Jumat bahwa pemain Amerika Serikat yang serba bisa ini telah masuk dalam daftar incaran Bayer Leverkusen.

Leverkusen memperhitungkan kemungkinan hengkangnya Alejandro Grimaldo ke Atlético Madrid pada musim panas nanti. Jika ia benar-benar dijual ke klub papan atas Spanyol tersebut, maka Dest akan menjadi incaran klub yang menempati peringkat keenam di Bundesliga musim lalu.

Setahun yang lalu, klub Jerman tersebut mengeluarkan sekitar 40 juta euro untuk Malik Tillman, rekan setim Dest di tim nasional Amerika Serikat. Matej Kovar justru mengambil jalur sebaliknya dan bergabung dengan PSV.

Kemungkinan besar Leverkusen akan memprioritaskan perekrutan Dest, yang memiliki kontrak di PSV hingga pertengahan 2028. Namun, minat tersebut masih berada pada tahap penjajakan awal.

Dest, yang bisa bermain sebagai bek kanan maupun kiri, belum lama ini disebut-sebut sebagai calon rekrutan Bayern München. Selain itu, ada minat awal dari Premier League dan Serie A.

Bek PSV ini berhasil membawa timnas Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Bosnia dan Herzegovina akan menjadi penghalang bagi Amerika Serikat untuk melaju ke babak perempat final pada Kamis pekan depan di San Francisco.