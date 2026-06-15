Setelah bantahan... Konspirasi di Catalonia melibatkan pejabat Atlético dalam situasi yang memalukan

Seiring meningkatnya minat untuk merekrut penyerang Argentina Julian Alvarez, direktur olahraga Atlético Madrid, Mateo Alemany, menerima undangan dari salah satu pejabat Barcelona. Undangan tersebut sekilas tampak seperti urusan sosial belaka, namun mengandung beberapa makna yang jelas.

Alimani menerima undangan untuk menghadiri pernikahan Joan Soler, salah satu mantan direktur di Barcelona, dalam langkah yang menurut para pengamat melampaui sekadar perayaan pribadi dan membuka pintu bagi negosiasi tidak resmi antara kedua klub.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" yang mengutip sumber terpercaya di dalam Barcelona, Joan Soler akan kembali menjabat sebagai kepala sektor sepak bola muda dan anggota komite olahraga mulai 1 Juli mendatang. Sebelum kembalinya secara resmi, ia merayakan pernikahannya minggu ini dengan kehadiran para petinggi dewan direksi Barcelona yang dipimpin oleh Joan Laporta, serta staf olahraga yang dipimpin oleh Deco.

Di antara tamu-tamu terkemuka yang diundang adalah Mateo Alemany, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur olahraga di Barcelona (2021-2023) dan memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan Soler. Kehadirannya terjadi pada momen yang sangat sensitif, karena Alvarez dianggap sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang setelah kepergian Robert Lewandowski, terutama dengan tersingkirnya kesepakatan Anthony Gordon sebagai satu-satunya solusi.

Suasana kegembiraan mendominasi acara tersebut, namun ketidakpastian menyelimuti pertemuan yang mungkin terjadi antara Alemany, Laporta, dan Deco, di saat negosiasi antara kedua klub mengalami ketegangan terkait transfer pemain Argentina berusia 26 tahun tersebut. Alvarez ingin pindah ke Barcelona, sementara kontraknya dengan Atletico berlaku hingga 2030, dengan klausul pelepasan sebesar 500 juta euro.

Sementara itu, Fabrizio Romano, pakar bursa transfer Eropa, mengungkapkan bahwa Barcelona telah mengajukan tawaran resmi awal senilai 100 juta euro melalui email. Meskipun Atlético Madrid berulang kali membantah menerima tawaran tersebut dan menyebutnya sebagai "kebohongan", namun sumber di dalam Barcelona menegaskan keberadaannya, yang membuka peluang untuk membahas kesepakatan secara langsung selama acara sosial tersebut.

Tampaknya Barcelona berusaha memanfaatkan hubungan pribadi dan sosial untuk memfasilitasi proses transfer yang rumit, sementara Atletico berupaya mendapatkan imbalan finansial setinggi mungkin. Akankah perayaan pernikahan ini berubah menjadi panggung untuk mewujudkan "kesepakatan abad ini" di musim panas? Jawabannya mungkin akan terungkap dalam beberapa hari ke depan.