"Saya sangat senang untuk Harry Kane dan Bayern Munich. Musimnya berkelas dunia. Harry adalah panutan di dalam dan di luar lapangan. Setiap pemain muda bisa meneladaninya," kata Salihamidzic dalam wawancara dengan Sky/RTL.

Kane "bukan hanya pencetak gol berdarah dingin. Ia bermain untuk kepentingan tim, bisa memberikan umpan mematikan, dan ikut membantu pertahanan." Hal itu pula yang belakangan mendorong pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp melontarkan pernyataan misterius yang mempertanyakan manfaat peran Kane saat bermain lebih ke dalam.

Namun, penempatan Kane dalam peran seperti "quarterback" sama sekali tidak mengurangi ketajamannya. Pada musim luar biasanya pada 2025/26 (73 gol dalam 65 pertandingan), pemain Inggris itu juga terus menunjukkan diri sebagai sosok pemimpin sekaligus panutan. Karena itu, pada Senin malam ia layak meraih penghargaan individu paling didambakan di sepakbola dunia.

Pada akhirnya, Kane unggul tipis atas Kylian Mbappe dalam pemungutan suara oleh 100 jurnalis olahraga yang memiliki hak pilih. Menurut pemimpin redaksi France Football Vincent Garcia, Mbappe masih memimpin peringkat beberapa pekan sebelum keputusan ditetapkan. Lamine Yamal menempati posisi ketiga. Kane pun menjadi pemenang Ballon d'Or pertama dari klub tersukses di Jerman itu sejak Karl-Heinz Rummenigge pada 1981.

"Semua orang yang mencintai Bayern Munich gembira karena pemain seperti dia membela klub ini. Menyaksikannya adalah sebuah keistimewaan. Semoga ia bertahan sangat lama di Bayern Munich," ujar Salihamidzic dengan penuh kekaguman.

Salihamidzic ingin Kane menjuarai Liga Champions

Masa keduanya di Bayern Munich hanya terpaut sedikit. Penyerang papan atas berusia 33 tahun itu baru bergabung dengan klub asal München tersebut pada musim panas 2023. Beberapa bulan sebelumnya, "Brazzo" dibebastugaskan dari jabatannya sebagai direktur olahraga pada hari pertandingan terakhir musim 2022/23. Namun, tidak seperti CEO Oliver Kahn yang juga dibebastugaskan, ia tetap ikut bersama tim ke Köln dan masih sempat merayakan keberhasilan meraih gelar juara Jerman pada saat-saat terakhir.

Salihamidzic mengungkapkan pada Mei, saat menjadi tamu di acara Doppelpass di Sport1, bahwa semua persoalan dengan mantan klubnya, terutama dengan presiden kehormatan Uli Hoeneß, kini telah diselesaikan. "Awalnya saya mengalami kesulitan karena saya benar-benar mencurahkan hati saya untuk itu. Karena itulah, mungkin saya membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk pulih," kata Salihamidzic. Ia kemudian berbicara terus terang dengan Hoeneß saat bermain "Schafkopf". "Setelah dua jam, ia juga meminta maaf kepada saya. Karena itu, bagi saya persoalannya sudah selesai. Saya senang pernah bermain dan bekerja untuk klub ini," ujar pria asal Bosnia itu kala itu.

Sikapnya terhadap Bayern Munich dan keinginannya agar mantan klubnya itu mendapatkan yang terbaik tidak berubah hingga kini. Karena itu pula, "Brazzo" menitipkan satu tugas terakhir kepada Kane di Bayern Munich yang belum bisa dituntaskan sang bintang penyerang. Kane dimintanya untuk "membawa kembali trofi Liga Champions ke München".

Kabar baik bagi Salihamidzic dan Bayern: setelah malam penghargaan pada Senin di London, Kane sendiri menyebut menjuarai Liga Champions bersama Bayern dan meraih gelar bersama timnas Inggris sebagai tujuan besar terakhirnya, serta menjadikan keduanya prioritas mutlak.

Bagaimana dengan Salihamidzic? Pada Mei, ia sudah mengumumkan akan kembali ke sepakbola profesional. Pria berusia 49 tahun itu mengatakan dirinya "siap" untuk pekerjaan baru. Namun, ia tidak menjelaskan pekerjaan seperti apa yang diinginkannya. Hingga kini, Salihamidzic belum resmi bekerja di klub baru.