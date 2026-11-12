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Delapan kemenangan beruntun di laga resmi, mimpi meraih gelar, ditambah seorang pemain Brasil yang tampil memukau dan bahkan menyaingi Erling Haaland. AFC Bournemouth asuhan Marco Rose mungkin merupakan tim paling panas di Eropa. Padahal, jika dilihat dari luar beberapa pekan lalu, tak akan terlalu mengejutkan seandainya posisi pelatih asal Jerman itu sudah goyah sejak awal.

"Kami bermain bagus. Saya tidak pernah harus menjelaskan diri kepada klub, semua orang yakin dengan jalan yang kami tempuh," kata Marco Rose baru-baru ini kepada kicker. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengkhawatirkan pekerjaannya meski mengawali musim pertamanya di Premier League dengan hasil yang sangat buruk. AFC Bournemouth hanya meraih tiga poin dari enam pertandingan liga pertama dan masih berada di peringkat ke-18, zona degradasi, pada pertengahan Oktober.

Hanya sekitar sebulan kemudian, situasinya berubah total. Pasukan Rose memenangi seluruh delapan laga resmi terakhir, meraih poin penuh dalam empat pertandingan Premier League berturut-turut, dan tiba-tiba menempati posisi ketujuh, wilayah klasemen yang ingin mereka jadikan tempat bertahan.

Kesabaran petinggi klub melewati pekan-pekan pertama yang sulit bersama Rose pun membuahkan hasil. Di banyak klub lain, posisi sang pelatih mungkin sudah goyah sejak awal. Jika dicermati, sikap para petinggi Bournemouth yang patut dipuji itu memang sangat masuk akal.

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Warisan berat yang diterima Marco Rose di AFC Bournemouth

Pertama-tama, Rose, yang pada musim semi menandatangani kontrak hingga 2029 di pesisir selatan Inggris, memang menerima warisan yang sangat berat. Pendahulunya, Andoni Iraola, yang pindah ke FC Liverpool pada musim panas, berhasil memantapkan posisi Bournemouth di kasta tertinggi sepakbola Inggris selama tiga tahun terakhir, bahkan pada akhirnya mencatatkan sejarah. Setelah kembali ke Premier League pada 2022, The Cherries finis di urutan ke-12, lalu kesembilan, dan keenam pada musim lalu di bawah Iraola. Itu merupakan posisi terbaik dalam sejarah klub, yang sekaligus membawa Bournemouth ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya.

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Dengan keberhasilan era Iraola yang masih segar dalam ingatan, pekerjaan pertama Rose di luar Jerman atau Austria pun dimulai dengan hasil yang sangat buruk. Namun, melihat jadwalnya saja sudah cukup untuk menemukan penjelasan. Bournemouth membuka musim dengan bertandang ke markas Manchester City, lalu menghadapi laga-laga sulit melawan FC Everton, bertandang ke markas Newcastle United, serta melawan FC Brentford. Setelah itu, mereka masih harus berhadapan dengan tim-tim papan atas, FC Liverpool dan FC Chelsea.

Getty Images

Jadwal pembuka yang sangat berat, terlebih bagi tim yang sebenarnya membutuhkan waktu untuk memahami gagasan permainan pelatih baru. Yang lebih menjengkelkan, dalam beberapa pertandingan dengan hasil mengecewakan itu, keberuntungan tidak berpihak kepada mereka, atau mereka sendiri mempersulit keadaan lewat kesalahan individu yang seharusnya bisa dihindari.

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"Kami mungkin seharusnya meraih tiga hingga enam poin lebih banyak," kata Rose saat menengok awal musim yang kacau itu. Ia mengeluhkan: "Yang paling menjengkelkan adalah cara kami kebobolan beberapa gol di pengujung laga: kekacauan yang konyol, kesalahan individu." Saat menghadapi City, misalnya, Bournemouth nyaris membuat kejutan dan unggul 1-0 hingga menit ke-84. Namun, Marc Guehi begitu bebas menyundul bola dari sebuah sepak pojok sehingga ia nyaris tak mungkin gagal mencetak gol penyama kedudukan. Josko Gvardiol kemudian mencetak gol kemenangan bagi The Skyblues pada waktu tambahan.

Bournemouth kerap mempersulit diri sendiri pada awal musim

Sepekan kemudian melawan Everton, Bournemouth hampir mengantongi kemenangan pertama sebelum Marcus Tavernier dan Ryan Christie justru saling menghalangi dengan cara yang konyol, alih-alih membuang bola dari sepak pojok. James Tarkowski pun memanfaatkannya untuk mencetak gol penyama kedudukan pada waktu tambahan. "Masalah bola mati, misalnya, sudah menjadi perhatian kami," kata Rose. Ia menjelaskan bahwa masalah-masalah tersebut, termasuk dalam bertahan menghadapi bola mati, belakangan berhasil diatasi. "Itu sebuah proses, dan sekarang kami sudah menjadi sangat solid dalam kedua aspek tersebut."

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Pada pekan ketiga di Newcastle, Bournemouth membuang keunggulan 2-0 dan kembali kebobolan gol penyama kedudukan pada pengujung laga. Pada pekan keempat melawan Brentford, blunder buruk kiper Djordje Petrovic, yang dihukum tanpa ampun oleh pemain timnas Jerman Kevin Schade, membuat mereka kehilangan tiga poin. Setelah itu datang kekalahan 0-1 dari Liverpool, lalu kekalahan 1-5 di markas FC Chelsea pada awal Oktober, satu-satunya kemunduran yang benar-benar mengkhawatirkan.

Rose mengakui kekalahan telak di Stamford Bridge itu merupakan "pukulan berat". Hasil tersebut memang berpotensi membawa musim mereka ke arah yang berbahaya, setelah penampilan yang sebelumnya cukup baik tetapi hanya menghasilkan sangat sedikit poin. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

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Setelah laga melawan Chelsea, mereka "menambahkan lima persen terakhir, dan itu penting," kata Rose saat menjelaskan kebangkitan timnya. Sejak itu, mereka memenangi kedelapan pertandingan, dengan tiga kemenangan 3-0 berturut-turut sebagai puncaknya: melawan AC Milan di Liga Europa, di markas Manchester United dalam Premier League, dan melawan Aston Villa di Piala Liga.

"Pelatih telah membentuk kami dengan baik menjadi tim seperti ini, dan sekarang kami tahu apa yang sebenarnya ia harapkan dari kami. Ia menginginkan pergerakan dalam serangan dan ingin kami melakukan pressing tinggi," kata penyerang tengah Evanilson baru-baru ini kepada Daily Mail. Pemain Brasil itu merupakan salah satu bagian terpenting dalam sepakbola Rose yang sangat intens. Sebagai ujung tombak pressing, ia terus-menerus menekan para bek lawan dengan sangat baik hingga mampu merebut bola sendiri atau memaksa mereka melakukan kesalahan.

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Evanilson menjadi ujung tombak mesin pressing Marco Rose

Contoh terbaiknya terlihat pada kedua gol dalam kemenangan 2-1 di markas Ipswich Town, laga terakhir sebelum jeda internasional. Menjelang gol yang mengubah skor menjadi 2-0, Evanilson dengan cerdik membaca umpan balik, merebut bola di area tinggi, dan membuka jalan bagi rangkaian serangan yang tak lama kemudian berujung pada gol bunuh diri Leif Davis setelah tembakan Ryan Christie. Sementara itu, pada gol pembuka, Evanilson menekan kiper Ipswich Christian Walton di dekat area lima meter, mencuri bola darinya, lalu menceploskannya ke gawang.

Pemain berusia 27 tahun yang sempat tampil dua kali untuk Brasil pada 2024 itu sangat cocok dengan gaya pressing Rose. Di bawah pelatih asal Jerman tersebut, Bournemouth telah mencetak delapan gol dari kesalahan lawan yang mereka paksakan pada musim Premier League ini, dua kali lebih banyak daripada tim berikutnya dalam statistik tersebut. Dalam enam dari delapan gol itu, Evanilson menjadi pemain yang merebut bola atau yang kemudian mencetak gol.

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Ia selalu mencetak gol dalam lima pertandingan liga terakhir. Dengan sembilan kontribusi gol langsung, Evanilson kini menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Premier League bersama superstar City, Erling Haaland. Gol pembukanya melawan Ipswich bukan hanya menunjukkan betapa luar biasa pekerjaannya di lini depan, tetapi juga betapa baiknya para pemain di belakangnya menerapkan gaya permainan Rose saat ini. Kiper Ipswich, Walton, berada di bawah tekanan sedemikian besar karena Marcus Tavernier, Tyler Adams, dan Justin Kluivert menutup jalur-jalur umpan alternatifnya dengan optimal.

Keberhasilan sepakbola ala Rose di Bournemouth juga terlihat dari angka-angka lain. Sejauh ini, hanya Brighton & Hove Albion yang berada di posisi kedua klasemen mencatatkan lebih banyak perebutan bola di sepertiga akhir lapangan. Adapun empat gol The Cherries yang lahir dari perebutan bola di area tinggi tersebut merupakan yang terbanyak di Premier League.

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Selain itu, pertahanan Bournemouth juga semakin solid. Dalam delapan laga resmi terakhir, mereka hanya kebobolan dua gol dan bahkan sempat mencatatkan enam nirbobol berturut-turut. Rose menjelaskan bahwa salah satu pelajaran dari fase awal musim yang sulit adalah "terkadang kami harus mencari solusi sederhana" untuk mengatasi kelemahan. "Secara umum, ada hal-hal yang bisa kami sesuaikan dalam pekan-pekan pertama di Premier League: tendangan gawang, membangun serangan, dan cara lawan melakukan pressing dalam situasi itu. Mungkin sesekali kami harus membawa bola ke wilayah lawan tanpa berbelit-belit, lalu berusaha bertahan di sana."

Marco Rose memiliki kedalaman skuad yang baik di Bournemouth

Meski begitu, "aspek permainan sepakbola tetap penting. Kami berhasil menyeimbangkan keduanya," kata Rose. Para pemainnya pun cocok dengan perpaduan kualitas bermain, kesederhanaan saat menguasai bola ketika diperlukan, dan intensitas yang selalu tinggi saat tidak menguasai bola. Evanilson, kompatriotnya dari Brasil yang sangat berbakat, Rayan, pemain timnas Belanda Justin Kluivert, serta sosok yang begitu lekat dengan klub, Marcus Tavernier: terutama lini depan yang sangat penting bagi pressing tinggi itu memiliki keterampilan teknik, dinamisme, sekaligus kemauan berlari yang luar biasa.

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Tavernier tampil paling menonjol. Pemain berusia 27 tahun itu telah mencetak lima gol di Premier League pada musim 2026/27, sangat kuat saat mengejar lawan, dan berulang kali bergerak dari sisi kiri ke tengah kotak penalti untuk menghadirkan ancaman gol. Layakkah ia masuk timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel? "Anda harus bertanya kepada Thomas," kata Rose baru-baru ini sebelum memujinya: "Namun, saya pikir beberapa pemain sudah menunjukkan bahwa mereka layak dipertimbangkan, dan Marcus khususnya memberi kami banyak hal. Sekarang ia lebih sering bermain di area antara sayap dan tengah, melakukan pergerakan maju dengan baik. Anda tadi juga menyinggung soal keberadaan pemain di kotak penalti."

Getty Images

Satu hal yang menguntungkan Rose: ia mengambil alih tim yang sudah padu dan mapan. Mereka hanya kehilangan satu pemain pilar, pemimpin lini belakang Marcos Senesi, yang pindah ke Tottenham secara gratis setelah kontraknya habis. Ia pun mendapat pengganti yang sepadan dalam diri pemain timnas Portugal Antonio Silva, yang direkrut dari Benfica dengan biaya transfer 25 juta euro.

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Dengan demikian, Rose bisa membangun tim di atas stabilitas skuad yang sudah ada, sekaligus memanfaatkan kedalamannya yang baik. Alex Scott, gelandang dengan kualitas tertinggi di tim, bahkan tidak ikut bermain selama pekan-pekan terakhir yang gemilang itu dan kini kembali dari cedera paha. Permata lini serang Junior Kroupi baru kembali bermain pada akhir Oktober setelah mengalami cedera kaki dan kini membuka pilihan tambahan dalam serangan. Hal yang sama berlaku bagi mantan pemain Leverkusen, Amine Adli, yang juga sempat cedera.

Sisi lain dari rentetan kemenangan Bournemouth

Namun, harus diakui bahwa dalam empat kemenangan beruntun terakhir di Premier League, Bournemouth menghadapi lawan yang lebih lemah dibandingkan pada enam pekan pertama: klub-klub yang sedang mengalami krisis, AFC Sunderland dan Manchester United, serta Leeds United dan tim promosi Ipswich. Di sisi lain, mereka sudah melewati sejumlah lawan kelas berat. Dua laga setelah jeda internasional, menjamu Nottingham dan bertandang ke markas Fulham, pun memberi peluang besar untuk melanjutkan laju mengesankan itu.

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Di sela-selanya, ada laga tandang melawan Celta Vigo di Liga Europa. Di kompetisi itu, Rose sudah menorehkan sejarah bersama klub barunya: Bournemouth menjadi klub Inggris kedua yang memenangi keempat pertandingan Eropa pertama dalam sejarahnya, sekaligus yang pertama sejak FC Liverpool melakukannya lebih dari 60 tahun lalu, pada 1964.

Kemenangan 2-1 di markas Real Sociedad, dua kemenangan kandang 3-0 atas Sturm Graz dan Milan, serta kemenangan 3-1 di markas Sparta Praha pada laga terakhir. Bournemouth menempati posisi kedua klasemen fase liga dan berada di jalur terbaik untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Apakah mereka bahkan sudah memimpikan gelar Liga Europa dan, melalui jalur yang kemungkinan lebih mudah daripada liga, tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya musim depan? "Tidak, saya sama sekali tidak memikirkan itu," jawab Rose dengan tegas dan rendah hati.

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Fokus mereka adalah "lolos ke babak 16 besar tanpa melalui babak play-off, karena setiap pertandingan yang tidak perlu kami mainkan membantu kami musim ini," kata pelatih berusia 50 tahun itu. Namun, ia tentu tak akan keberatan jika bisa melangkah lebih jauh lagi dengan bertumpu pada fondasi yang dibangun Iraola di selatan Inggris. Setelah awal yang sulit, jalan menuju ke sana kini sudah terbuka.