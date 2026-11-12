Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Delapan kemenangan beruntun di laga resmi, impian meraih gelar, ditambah seorang pemain Brasil yang tampil memukau dan bahkan menyaingi Erling Haaland. AFC Bournemouth asuhan Marco Rose mungkin tim paling panas di Eropa. Padahal, jika dilihat dari luar, beberapa pekan lalu tidak akan terlalu mengejutkan seandainya posisi pelatih asal Jerman itu sudah goyah sejak awal.

"Kami bermain bagus. Saya tidak pernah harus menjelaskan diri kepada pihak klub, semua orang yakin dengan jalan yang kami tempuh," kata Marco Rose baru-baru ini kepada kicker. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengkhawatirkan pekerjaannya meski awal musim pertamanya di Liga Primer Inggris sangat buruk dari segi hasil. AFC Bournemouth hanya meraih tiga poin dari enam laga liga pertama dan masih berada di posisi ke-18, zona degradasi, pada pertengahan Oktober.

Hanya sekitar sebulan kemudian, situasinya berubah total: Tim asuhan Rose memenangi kedelapan laga resmi terakhir mereka, meraih poin penuh dalam empat pertandingan Liga Primer Inggris berturut-turut, dan tiba-tiba menempati peringkat ketujuh. Mereka pun berada di area klasemen yang ingin mereka jadikan tempat bertahan.

Keputusan para petinggi klub untuk tetap tenang di tengah pekan-pekan pertama yang sulit bersama Rose, yang mungkin sudah goyah sejak awal di banyak klub lain, kini membuahkan hasil. Jika dicermati, sikap terpuji para petinggi Bournemouth itu juga sangat masuk akal.

Iklan Iklan

Warisan berat bagi Marco Rose di AFC Bournemouth

Sejak awal, Rose, yang menandatangani kontrak di pesisir selatan Inggris hingga 2029 pada musim semi, memang menerima warisan yang sangat berat. Pendahulunya, Andoni Iraola, yang pindah ke FC Liverpool pada musim panas, berhasil memantapkan posisi Bournemouth di kasta tertinggi sepakbola Inggris selama tiga tahun terakhir, bahkan akhirnya mencatatkan sejarah. Setelah baru kembali ke Liga Primer Inggris pada 2022, The Cherries finis di peringkat ke-12, lalu kesembilan, dan keenam pada musim lalu di bawah Iraola. Itu merupakan posisi terbaik sepanjang sejarah klub, yang sekaligus membawa Bournemouth ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BOU Premier League 10.00 NFO

Dengan era sukses Iraola yang masih segar dalam ingatan, kiprah pertama Rose di luar Jerman atau Austria pun dimulai dengan hasil yang nyaris seburuk mungkin. Namun, cukup melihat jadwalnya untuk menemukan penjelasan. Bournemouth membuka musim dengan bertandang ke markas Manchester City, disusul laga-laga sulit melawan FC Everton, di kandang Newcastle United, serta menghadapi FC Brentford. Setelah itu, mereka masih harus menghadapi tim-tim papan atas, FC Liverpool dan FC Chelsea.

Getty Images

Jadwal pembuka yang sangat berat, terlebih bagi tim yang terutama membutuhkan waktu untuk memahami gagasan permainan pelatih baru. Yang makin menjengkelkan, dalam sejumlah pertandingan yang hasilnya mengecewakan, mereka tidak dinaungi keberuntungan atau justru mempersulit diri lewat kesalahan individu yang seharusnya bisa dihindari.

Iklan

"Kami mungkin seharusnya meraih tiga hingga enam poin lebih banyak," ujar Rose mengenang awal musim yang berantakan itu. Ia menambahkan: "Yang terutama menjengkelkan adalah cara kami kebobolan beberapa gol pada menit-menit akhir: kejadian konyol, kesalahan individu." Di kandang City, misalnya, Bournemouth hampir membuat kejutan dan unggul 1-0 hingga menit ke-84. Lalu, Marc Guehi begitu bebas menyundul bola dari sebuah sepak pojok sehingga nyaris mustahil baginya untuk tidak mencetak gol penyama kedudukan. Pada waktu tambahan, Josko Gvardiol akhirnya mencetak gol kemenangan bagi The Skyblues.

Bournemouth kerap menghambat diri sendiri pada awal musim

Sepekan kemudian melawan Everton, Bournemouth nyaris mengantongi kemenangan sebelum Marcus Tavernier dan Ryan Christie justru saling menghalangi dalam sebuah kejadian konyol, alih-alih langsung menghalau bola dari sepak pojok. James Tarkowski dari Everton pun memanfaatkannya untuk mencetak gol penyama kedudukan pada waktu tambahan. "Masalah bola mati, misalnya, memang sudah menjadi perhatian kami," kata Rose. Ia menjelaskan bahwa masalah, antara lain saat bertahan menghadapi bola mati, belakangan berhasil diatasi. "Itu sebuah proses, sehingga sekarang kami menjadi sangat solid dalam kedua aspek tersebut."

Iklan

Pada pekan ketiga di Newcastle, Bournemouth menyia-nyiakan keunggulan 2-0 dan kembali kebobolan gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir. Pada pekan keempat melawan Brentford, kesalahan fatal kiper Djordje Petrovic yang dihukum tanpa ampun oleh pemain tim nasional Jerman Kevin Schade membuat mereka kehilangan tiga poin. Setelah itu, Bournemouth kalah 0-1 dari Liverpool, lalu dibantai 1-5 di kandang FC Chelsea pada awal Oktober. Kekalahan terakhir itu menjadi satu-satunya kemunduran yang benar-benar mengkhawatirkan.

Rose mengakui hasil buruk di Stamford Bridge itu merupakan "pukulan telak". Setelah serangkaian penampilan yang sebenarnya cukup baik tetapi hanya menghasilkan sedikit poin, kekalahan tersebut berpotensi membawa musim mereka ke arah yang berbahaya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Iklan

Setelah laga melawan Chelsea, mereka "menambahkan lima persen terakhir, dan itu penting," jelas Rose mengenai kebangkitan timnya. Sejak itu, kedelapan pertandingan berhasil mereka menangi, dengan tiga kemenangan 3-0 berturut-turut sebagai puncaknya: melawan AC Milan di Liga Europa, di kandang Manchester United dalam Liga Primer Inggris, dan melawan Aston Villa di Piala Liga.

"Pelatih telah membentuk kami dengan baik menjadi tim seperti sekarang, dan kini kami tahu apa yang benar-benar ia harapkan dari kami. Ia menginginkan pergerakan dalam serangan, ia ingin kami menekan lawan di area atas," kata penyerang tengah Evanilson baru-baru ini kepada Daily Mail. Pemain Brasil itu merupakan salah satu unsur terpenting dalam permainan Rose yang berintensitas sangat tinggi. Sebagai ujung tombak pressing, ia berulang kali menekan bek lawan dengan sangat baik hingga mampu merebut bola sendiri atau memaksa mereka melakukan kesalahan.

Iklan

Evanilson, ujung tombak mesin pressing Marco Rose

Contoh terbaiknya terlihat pada dua gol dalam kemenangan 2-1 di kandang Ipswich Town sebelum jeda internasional. Sebelum gol yang sempat mengubah skor menjadi 2-0, Evanilson membaca umpan balik dengan cerdik dan merebut bola di area atas. Aksinya membuka jalan bagi rangkaian serangan yang tak lama kemudian berujung pada gol bunuh diri Leif Davis setelah tembakan Ryan Christie. Sementara itu, pada gol pembuka, Evanilson menekan kiper Ipswich Christian Walton di dekat area lima meter, merebut bola darinya, lalu menyarangkannya ke gawang.

Pemain berusia 27 tahun yang sempat dua kali membela Brasil pada 2024 itu sangat cocok dengan gaya pressing Rose. Di bawah pelatih asal Jerman tersebut, Bournemouth sudah mencetak delapan gol dari kesalahan lawan yang mereka paksa pada musim Liga Primer Inggris sejauh ini, dua kali lipat dari tim terbaik berikutnya dalam statistik tersebut. Dalam enam dari delapan gol itu, Evanilson merupakan pemain yang merebut bola atau mencetak golnya.

Iklan

Ia selalu mencetak gol dalam lima laga liga terakhir. Dengan sembilan kontribusi gol langsung, Evanilson kini menjadi pencetak kontribusi gol terbanyak di Liga Primer Inggris bersama bintang City, Erling Haaland. Gol pembukanya melawan Ipswich bukan hanya menunjukkan kerja luar biasanya di lini depan, melainkan juga betapa baik para pemain di belakangnya menerapkan gaya permainan Rose saat ini. Kiper Ipswich Walton berada di bawah tekanan sedemikian besar karena Marcus Tavernier, Tyler Adams, dan Justin Kluivert menutup jalur-jalur umpan alternatifnya dengan sangat baik.

Keberhasilan sepakbola ala Rose di Bournemouth kini juga terlihat dari angka-angka lain: Hanya Brighton & Hove Albion, yang berada di posisi kedua klasemen, mencatat lebih banyak perebutan bola di sepertiga akhir lapangan sejauh ini. Adapun empat gol The Cherries yang lahir dari perebutan bola di area atas merupakan catatan tertinggi di Liga Primer Inggris.

Iklan

Selain itu, pertahanan Bournemouth juga semakin solid. Dalam delapan laga resmi terakhir, mereka hanya kebobolan dua gol dan bahkan lebih dulu mencatat enam pertandingan tanpa kebobolan secara berturut-turut. Menurut Rose, salah satu pelajaran dari fase awal musim yang sulit adalah "terkadang kami harus mencari solusi sederhana". Ia menjelaskan cara timnya mengatasi kelemahan: "Secara umum, ada beberapa hal yang bisa kami sesuaikan dalam pekan-pekan pertama di Liga Primer Inggris: tendangan gawang, membangun serangan, bagaimana lawan menekan dalam situasi itu. Mungkin sesekali bola harus langsung dikirim tanpa berbelit-belit ke wilayah lawan, lalu kami berusaha mempertahankan posisi di sana."

Marco Rose memiliki kedalaman skuad yang baik di Bournemouth

Meski begitu, "permainan dengan bola tetap penting. Kami berhasil menyeimbangkan keduanya," kata Rose. Personel yang tersedia pun cocok untuk memadukan kualitas sepakbola dengan permainan yang sesekali lugas saat menguasai bola dan selalu intens saat kehilangan bola: Evanilson, rekan senegaranya asal Brasil yang sangat berbakat, Rayan, pemain tim nasional Belanda Justin Kluivert, serta sosok yang lekat dengan identitas klub, Marcus Tavernier. Terutama lini serang yang begitu penting untuk pressing tinggi itu memiliki kemampuan teknik, dinamisme, dan kemauan berlari yang luar biasa.

Iklan

Tavernier paling mencuri perhatian. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mencetak lima gol di Liga Primer Inggris pada 2026/27, sangat kuat saat menekan lawan, dan berulang kali bergerak dari sisi kiri ke tengah kotak penalti untuk menciptakan ancaman gol. Layakkah ia masuk tim nasional Inggris asuhan Thomas Tuchel? "Anda harus menanyakan itu kepada Thomas," ujar Rose baru-baru ini, sebelum memujinya: "Namun, saya rasa beberapa pemain telah menunjukkan kelayakan mereka, dan Marcus khususnya memberi kami banyak hal. Sekarang ia lebih banyak bermain di ruang antara sayap dan tengah, melakukan pergerakan masuk dengan baik. Anda tadi menyinggung soal kehadiran pemain di kotak penalti."

Getty Images

Rose juga diuntungkan karena mewarisi tim yang sudah padu dan stabil. Hanya satu pemain kunci yang pergi, yakni pemimpin lini belakang Marcos Senesi, yang bergabung dengan Tottenham secara bebas transfer setelah kontraknya habis. Ia pun digantikan secara sepadan oleh pemain tim nasional Portugal Antonio Silva, yang didatangkan dari Benfica dengan biaya transfer 25 juta euro.

Iklan

Dengan demikian, Rose bisa membangun tim di atas stabilitas skuad yang sudah ada dan memiliki kedalaman yang baik. Alex Scott, gelandang dengan kualitas tertinggi di tim, bahkan tidak turut bermain selama pekan-pekan terakhir yang mengesankan dan kini kembali dari cedera paha. Permata lini serang Junior Kroupi baru kembali bermain pada akhir Oktober setelah mengalami cedera kaki dan kini memberi opsi tambahan dalam serangan. Hal yang sama berlaku bagi mantan pemain Leverkusen, Amine Adli, yang juga sempat mengalami cedera.

Sisi lain di balik rentetan kemenangan Bournemouth

Di sisi lain, perlu diakui bahwa dalam empat kemenangan beruntun terakhir di Liga Primer Inggris, Bournemouth menghadapi lawan-lawan yang lebih lemah daripada pada enam pekan pertama: AFC Sunderland dan Manchester United yang tengah mengalami krisis, serta Leeds United dan tim promosi Ipswich. Namun, mereka juga sudah melewati sejumlah tim kuat. Dua laga setelah jeda internasional, melawan Nottingham di kandang dan Fulham saat tandang, membuka peluang besar untuk melanjutkan rentetan hasil mengesankan itu.

Iklan

Di sela-selanya, ada laga tandang melawan Celta Vigo di Liga Europa. Rose sudah mencatat sejarah bersama klub barunya di kompetisi tersebut: Bournemouth menjadi klub Inggris kedua sepanjang masa, sekaligus yang pertama sejak FC Liverpool lebih dari 60 tahun lalu (1964), yang memenangi keempat laga pertama di kompetisi Eropa sepanjang sejarah mereka.

Kemenangan 2-1 di kandang Real Sociedad, kemenangan kandang 3-0 atas Sturm Graz dan Milan, serta kemenangan 3-1 di kandang Sparta Praha yang terbaru. Bournemouth berada di posisi kedua klasemen fase liga dan berada di jalur yang sangat baik untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Apakah mereka bahkan sudah memimpikan gelar Liga Europa dan, bersamanya, jalan yang kemungkinan lebih mudah dibanding lewat liga untuk tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya musim depan? "Tidak, saya sama sekali tidak memikirkan itu," jawab Rose, tetap merendah.

Iklan

Fokus mereka adalah "lolos ke babak 16 besar tanpa melalui babak play-off, karena setiap pertandingan yang tidak perlu kami mainkan akan membantu kami musim ini," kata pelatih berusia 50 tahun itu. Namun, tentu saja ia tidak keberatan jika bisa meraih sesuatu yang lebih besar lagi di atas fondasi yang dibangun Iraola di selatan Inggris. Setelah awal yang berat, jalan menuju ke sana kini sudah terbuka.