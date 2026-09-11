Raphinha menjalani awal musim yang luar biasa, setelah pulih dari cedera yang dialaminya di Piala Dunia, hingga kembali sebagai salah satu pemain Barcelona yang paling berpengaruh, di mana ia mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan resmi, dengan rincian 6 gol di Liga Spanyol dan 2 gol di Liga Champions Eropa, sekaligus menikmati posisi barunya di lapangan, serta menjalankan peran kepemimpinannya di dalam lapangan dan ruang ganti sebagai kapten.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Raphinha sempat serius memikirkan kemungkinan hengkang dari Barcelona pada musim panas 2024, tetapi kedatangan Hansi Flick ke kursi pelatih klub Catalan itu mengubah segalanya, setelah pelatih asal Jerman tersebut menjelaskan niatnya kepada sang pemain, hingga pemain Brasil itu memutuskan untuk bertahan.

Sepanjang musim tersebut, Raphinha berhasil memecahkan seluruh rekor individunya, setelah mencetak 34 gol dan memberikan 26 assist, hingga performa istimewanya mendorong klub untuk memperpanjang kontraknya seusai musim hingga tahun 2028.

Meski cedera menghalangi Raphinha untuk mengulang performa yang sama sepanjang musim lalu, angka-angkanya tetap tergolong bagus, setelah ia mencetak 21 gol dan memberikan 8 assist.

Sudah pula bermunculan rumor mengenai kemungkinan kepindahan Raphinha ke Arab Saudi, tetapi sang pemain sendiri menegaskan untuk membantahnya, seraya menyatakan bahwa ia tidak memikirkan apa pun selain melanjutkan kariernya dengan seragam Barcelona.

Hubungan Raphinha dengan Hansi Flick terbilang istimewa, ia pun merasa sangat nyaman di Stadion Spotify Camp Nou, sehingga ia tidak memikirkan apa pun selain melanjutkan perjalanannya bersama tim.

Raphinha merasa sangat puas dengan kecocokan yang terjalin antara dirinya dan sang pelatih, yang memilihnya sebagai kapten pertama tim setelah kepergian Ter Stegen dan Ronald Araujo, dan ia juga merasa sangat nyaman di posisi baru yang ditemukan untuknya di dalam lapangan.

Pemain Brasil itu menampilkan performa istimewa di posisi false nine, dan membalas kepercayaan pelatihnya dengan gol, assist, serta kerja keras tanpa henti, karena ia mengemban tugas menjadi orang pertama yang menekan proses pembangunan serangan tim lawan, sebuah hal yang tak tergantikan bagi Hansi Flick.

Raphinha merupakan elemen yang teramat penting bagi Barcelona, sehingga direktur olahraga klub, Deco, pada hari Kamis, dalam sebuah wawancara dengan radio "RAC 1", menegaskan bahwa keinginannya adalah memperpanjang kontrak pemain Brasil itu, yang justru dibawa sendiri oleh Deco ke Stadion Spotify Camp Nou ketika ia menangani kepentingan sang pemain.

Hingga kini belum ada komunikasi apa pun antara kedua belah pihak, tetapi pembicaraan diperkirakan akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan.

Tak ada yang perlu tergesa-gesa dalam berkas ini, tetapi niat Barcelona adalah memperpanjang kontrak Raphinha, yang saat ini berusia 29 tahun, untuk satu atau dua musim tambahan, dengan mempertimbangkan bahwa kontraknya saat ini berakhir pada 30 Juni 2028.

Perpanjangan ini akan cocok bagi pemain yang merupakan salah satu penyerang terbaik di dunia tersebut.

Barcelona bukanlah satu-satunya pihak yang menginginkan kelanjutan hubungan ini, karena Raphinha merasa sangat bahagia di Barcelona dan bersama Barcelona, serta ingin terus mengenakan seragam Catalan itu untuk bertahun-tahun ke depan.

Pemain Brasil itu telah menerima tanggung jawab untuk memimpin tim, dan ia ingin memimpin sebuah proyek masa kini dan masa depan, ia juga menyadari bahwa Barcelona adalah tim terbaik untuk terus bersamanya dalam mengembangkan bakatnya dan meraih gelar demi gelar, baik di level kolektif maupun individu.

Adapun penghargaan Ballon d'Or, itu harus menunggu setelah ia disingkirkan secara tidak adil dari daftar tiga puluh nominasi.

Hal itu bukanlah beban baginya, tetapi ia akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangi penghargaan tersebut ketika ia menjadi pemain Barcelona.



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