Menurut laporan Sky, pelatih berusia 55 tahun milik klub Niedersachsen itu dikabarkan sudah berada di bawah tekanan secara internal. Setelah awal musim yang buruk dengan dua kekalahan dari dua pertandingan, dukungan para petinggi klub disebut mulai goyah.

Hingga jeda internasional pada awal September - sampai saat itu Hannover masih akan menghadapi klub divisi kelima SV Hemelingen di DFB-Pokal serta Darmstadt 98 dan Karlsruher SC di liga - Titz wajib meraih kemenangan dan poin agar tidak kehilangan pekerjaannya lebih cepat.

Secara diam-diam, beredar anggapan bahwa pria 55 tahun itu tidak belajar dari kesalahan masa lalu dan terlalu keras kepala mempertahankan gaya bermainnya. Sudah sejak tahun lalu, Hannover di bawah Titz memang memainkan sepakbola menyerang yang sebagian besar enak ditonton, tetapi mereka kerap gagal karena ketidakmampuan sendiri dan buruknya penyelesaian peluang. Promosi pun gagal diraih dengan sangat tipis setelah finis di peringkat keempat klasemen.

Christian Titz: Apa yang memicu ketidakpuasan di Hannover 96?

Selain itu, sang pelatih disebut kini juga sudah kehilangan satu atau dua pemain di ruang ganti. Pergantian mengejutkan di posisi penjaga gawang sebelum laga terbaru melawan VfL Wolfsburg (0:1) semakin menambah keraguan.

Dalam duel sesama klub Niedersachsen itu, Titz mencabut kepercayaan terhadap rekrutan baru Pascal Loretz (didatangkan seharga 1,1 juta euro dari FC Luzern) setelah baru tampil satu kali di laga kompetitif, dan menggantikannya dengan Leo Weinkauf. Setelah itu, pria 55 tahun tersebut mengisyaratkan bahwa Weinkauf juga bisa berdiri di bawah mistar dalam laga DFB-Pokal Sabtu mendatang.

Hannoversche Allgemeine Zeitung menulis bahwa posisi Titz belum berada dalam bahaya akut, namun krisis hasil harus segera diatasi agar kerja sama bisa terus berlanjut.

Getty Images

Apakah Hannover 96 sudah mulai mencari pelatih lain?

Meski begitu, media tersebut juga menyebut bahwa direktur pelaksana bidang olahraga Jonas Boldt sudah mulai mencari alternatif. Salah satu nama yang disebut adalah mantan pelatih Köln, Lukas Kwasniok, yang kehilangan pekerjaannya di klub berjuluk Die Geißböcke itu pada Maret lalu karena kegagalan yang terus berlanjut.

Hannover 96 berada di posisi ke-17 klasemen setelah dua pertandingan. Selain VfL Osnabrück, klub Niedersachsen itu menjadi satu-satunya tim di 2. Liga yang belum meraih satu pun poin.