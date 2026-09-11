Pemain Mesir Omar Marmoush mengirimkan pesan optimisme kepada para pendukung Tottenham Hotspur beberapa jam sebelum laga yang dinanti-nantikan melawan Everton, sembari menegaskan bahwa klub asal London itu berada di ambang fase baru meski memiliki awal yang pucat di Liga Primer Inggris.

Stadion The Spurs esok hari, Sabtu, akan menjamu The Toffees dalam pekan keempat Premier League, di mana Tottenham memasuki pertandingan dalam posisi yang tidak menyenangkan di peringkat ketujuh belas dengan raihan satu poin, sementara Everton datang sebagai tamu dengan penuh percaya diri berkat posisinya di peringkat kedelapan dengan raihan 5 poin.

Marmoush berkata, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Inggris "Straits Times": "Baru beberapa pekan sejak kehadiran saya di sini, tetapi kesan umumnya sungguh luar biasa."

Penyerang Mesir itu berbicara tentang hubungannya dengan pelatihnya Roberto De Zerbi, sembari menegaskan: "Ia memiliki semangat yang besar, dan kami berupaya memahami apa yang ia minta dari kami serta menerapkannya di atas lapangan dengan cara sebaik mungkin, dan segalanya berjalan dengan sangat baik sejauh ini."

Marmoush menutup pembicaraannya dengan nada percaya diri mengenai masa depan tim: "Kami berharap dapat meraih kemenangan-kemenangan, dan sebagai pemain baru yang bergabung dengan tim bersama pemain-pemain lain, keselarasan akan mulai meningkat setelah kami berkumpul bersama untuk waktu yang lebih lama, dan saya yakin hasilnya akan luar biasa."

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Marmoush telah menjalani dua pertandingan dengan seragam The Spurs sejauh ini, di mana ia turut ambil bagian dalam kekalahan melawan Newcastle dengan skor dua gol tanpa balas, sebelum tampil dalam hasil imbang tanpa gol di kandang lawan menghadapi Nottingham Forest.