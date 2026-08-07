Setelah Arab Saudi tersingkir, Qatar bersaing dengan Miami untuk menjadi tuan rumah Piala Super Spanyol

Turnamen Piala Super Spanyol 2027 kini berpeluang digelar pada bulan Februari mendatang, dengan kota Miami di Amerika Serikat memuncaki daftar kota kandidat tuan rumah edisi ke-43 turnamen tersebut, sementara Istanbul dan Qatar tetap menjadi opsi yang dipertimbangkan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", penyelenggaraan turnamen di Arab Saudi tampaknya kecil kemungkinannya karena bertepatan dengan Piala Asia, sehingga mendorong Federasi Spanyol untuk mengkaji beberapa alternatif, dengan Miami di urutan teratas, di samping Istanbul, kemudian Qatar.

Komite yang berwenang dijadwalkan membahas, Kamis mendatang, lokasi yang paling tepat untuk menjadi tuan rumah turnamen, di mana Miami dinilai sebagai opsi paling berpeluang, disusul Istanbul, sementara Qatar menjadi opsi ketiga.

Perlu dicatat bahwa Piala Super Spanyol digelar di luar wilayah Spanyol sejak tahun 2018, kecuali edisi tahun 2021 akibat pandemi corona, di mana edisi tersebut digelar di Maroko, sebelum turnamen ini kemudian berpindah ke Arab Saudi.

Sebelumnya, Miami sempat diusulkan untuk menjadi tuan rumah Piala Super Spanyol Putri, tetapi Rafael Louzán, presiden federasi, menyingkirkan opsi ini setelah salah satu klub peserta menolaknya.

Keempat klub peserta, yakni Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, dan Atletico Madrid, telah diberitahu tentang seluruh langkah terkait penyelenggaraan turnamen.

Kompetisi akan digelar dengan sistem empat besar, di mana juara Copa del Rey bertemu runner-up Liga, dalam laga yang mempertemukan Real Sociedad dan Real Madrid, sementara laga lainnya mempertemukan juara Liga dan runner-up Copa del Rey, yaitu Barcelona dan Atletico Madrid.