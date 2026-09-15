Pemain Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, bintang Real Madrid dan timnas Maroko, menanggapi hinaan dan tuduhan yang diarahkan kepadanya baru-baru ini.

Ezzalzouli sebelumnya menghadapi gelombang ancaman melalui media sosial, setelah mengenakan kaus bertuliskan slogan "Kami Semua Caballas" (istilah yang ditujukan bagi penduduk Ceuta), untuk mendukung warga kota tersebut.

Ezzalzouli mengenakan kaus bertuliskan slogan "Kami Semua Caballas", sebuah inisiatif solidaritas dan dukungan bagi warga Ceuta yang baru-baru ini diluncurkan oleh berbagai kelompok, dan diikuti oleh sejumlah tim sepak bola.

Winger yang lahir di Beni Mellal, Maroko, dan tumbuh di Elche, provinsi Alicante, itu mengenakan kaus tersebut bersama para pemain Real Betis dan Villarreal lainnya, pada menit-menit sebelum kemenangan tim Andalusia itu dengan skor 2-1.

Ezzalzouli menulis, dalam sebuah pernyataan di akunnya di jejaring "Instagram": "Pertama, saya ingin memperjelas satu hal, yaitu bahwa kaus yang merujuk pada kota Ceuta itu sama sekali tidak digunakan dengan tujuan politik atau dengan maksud melecehkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Maroko".

Ia menambahkan: "Kaus ini bersifat sosial, dalam rangka mendukung penduduk dan warga sebuah wilayah yang sedang menjalani situasi sulit, terlepas dari kewarganegaraan mereka".

Ia menutup: "Namun pada saat yang sama, ini bukanlah permintaan maaf kepada siapa pun, dan siapa saja yang ingin memanfaatkan hal ini untuk meragukan kecintaan saya kepada negara saya bebas melakukannya. Adapun saya, saya akan terus menjalani setiap hari dengan kepala tegak, dan saya akan terus mewakili akar saya dengan bangga dan penuh pengorbanan".



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