Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, Prancis bersiap menjalani laga resmi tanpa sosok yang biasa terlihat di pinggir lapangan. Bersamaan dengan dimulainya era Zinedine Zidane bersama Les Bleus, media Prancis melontarkan kejutan besar.

Didier Deschamps, yang mengucapkan selamat tinggal kepada Les Bleus setelah Piala Dunia 2026, menerima tawaran resmi dari salah satu klub besar Eropa, dan jawabannya mengejutkan semua orang.

Didier Deschamps menurunkan tirai atas perjalanannya bersama "Les Bleus" usai berakhirnya kiprah Prancis di Piala Dunia 2026, yang ditutup dengan kekalahan telak dan memalukan 6-4 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Sejak mengumumkan pengunduran dirinya, pelatih berusia 57 tahun itu menjalani hidup yang benar-benar jauh dari hiruk-pikuk timnas dan tekanan media, menikmati waktu luangnya, tanpa memutus hubungannya dengan sepak bola sepenuhnya.

Tawaran berdatangan: dari Al Hilal dan Real Madrid hingga timnas

Meski menjauh, telepon Deschamps tak berhenti berdering. Dalam beberapa pekan terakhir, namanya dikaitkan dengan banyak proyek besar.

Setelah masuk dalam daftar pendek Real Madrid musim panas ini, dan menjadi kandidat kuat untuk menangani Al Hilal Saudi, juara dunia 1998 sebagai pemain dan edisi 2018 sebagai pelatih itu menerima tawaran mengejutkan dari sekelompok timnas Eropa yang mencari pelatih sekelas namanya.

Menurut yang diungkap jaringan "Foot Mercato" Prancis, tawaran terbaru ini datang dari timnas Turki, lawan Prancis berikutnya di UEFA Nations League.

Langkah Turki ini datang setelah menurunnya hasil-hasil pelatih saat ini Vincenzo Montella dan tersingkirnya timnas Turki secara mengecewakan dari fase grup di Piala Dunia terakhir, di mana federasi Turki berupaya meyakinkan Deschamps untuk memimpin proyek baru tersebut.

Namun Deschamps, menurut jaringan Prancis itu, menolak tawaran tersebut hanya dalam 24 jam, lebih memilih bersabar dan tidak terburu-buru dalam menentukan tujuan berikutnya.

Keputusan yang sepenuhnya sejalan dengan strategi pelatih Prancis itu dalam beberapa bulan terakhir, di mana namanya sebelumnya sempat dikaitkan dengan timnas besar seperti Italia, tetapi ia bersikeras mengkaji setiap langkah dengan sangat hati-hati sebelum kembali.

Sementara dunia menanti untuk mengetahui tantangan berikutnya bagi Didier Deschamps, Prancis bersiap menutup lembaran itu untuk selamanya dan membuka lembaran baru bertajuk Zinedine Zidane, yang akan memimpin Les Bleus untuk pertama kalinya menghadapi Turki, dalam sebuah pertandingan yang akan menandai akhir era Deschamps dan awal babak baru.