Setelah Al-Hilal dan Al-Nassr... Apakah Al-Ittihad akan menjadi klub ketiga yang dilatih oleh Jorge Jesus di Roshen?

Beberapa jam terakhir ini diwarnai perdebatan mengenai masa depan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mantan pelatih Al-Nassr, pada musim depan, setelah ia mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari klub asal Arab Saudi tersebut.

Laporan media menyebutkan bahwa klub Al-Ittihad telah memulai negosiasi dengan Jesus untuk memimpin tim pada musim depan, menggantikan rekan senegaranya Sergio Conceição yang dipecat dari jabatannya setelah akhir musim lalu akibat hasil yang kurang memuaskan.

Namun, surat kabar Saudi “Okaz” membantah kabar tersebut, dengan menegaskan bahwa klub Al-Ittihad belum melakukan negosiasi resmi apa pun dengan pelatih asal Portugal itu dalam beberapa jam terakhir, untuk memimpin tim pada musim depan.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa kemungkinan kembalinya Jesus ke Liga Roshen pada musim depan setelah hengkang dari Al-Nassr tampaknya 99,9% tidak mungkin terjadi.

Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan keinginan Jesus untuk melatih tim nasional Portugal setelah berakhirnya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menggantikan pelatih asal Spanyol Roberto Martínez yang akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah turnamen tersebut.

Jesus mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Al-Nassr setelah satu musim memimpin tim tersebut, di mana ia berperan penting dalam membawa tim tersebut meraih gelar juara Liga Roshen Saudi setelah absen selama 7 tahun, serta lolos ke final Liga Champions Asia 2, sebelum akhirnya kalah dari Gamba Osaka.

Sebelum bergabung dengan Al-Nassr, pelatih asal Portugal ini pernah memimpin klub Al-Hilal selama dua musim, dan meraih empat gelar bersama klub tersebut, yaitu satu gelar Liga Roshen dan Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin, serta dua gelar Piala Super Saudi.