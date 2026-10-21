Klub Al Hilal melanjutkan upaya mereka untuk merekrut bintang-bintang timnas Arab Saudi pada periode mendatang, dan yang terbaru adalah dari rival tradisional, Al Ahli.

Laporan media sebelumnya telah menegaskan bahwa Al Hilal mengincar perekrutan Humam Al Humami, winger Al Shabab, setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Arab Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", serta perolehannya atas penghargaan pemain terbaik.

Jurnalis Arab Saudi Abdulaziz Al Muraisel mengungkap pemain lain yang diincar Al Hilal setelah tampil gemilang bersama Arab Saudi di Khaleeji 27, yaitu Firas Al Buraikan, penyerang Al Ahli.

Al Muraisel mengatakan, dalam pernyataan kepada "Nabd Tuwaiq": "Al Hilal berupaya mendatangkan Humam Al Humami dan Firas Al Buraikan, dan akan berhasil melakukannya".

Ia menjelaskan: "Al Hilal akan menggoda klub Al Shabab dengan uang demi merekrut Humam Al Humami, sedangkan Firas Al Buraikan akan memasuki masa bebas transfer, dan jika Al Ahli tidak membenahi urusannya maka Al Hilal akan mendatangkannya secara gratis".

Menurut situs "Transfermarkt", kontrak Al Buraikan dengan Al Ahli berlaku hingga akhir musim depan, yang berarti ia tidak dapat menandatangani kontrak dengan klub lain mana pun kecuali pada Januari 2028.

Pemain berusia 26 tahun itu meraih penghargaan pencetak gol terbanyak turnamen Khaleeji 27, setelah berhasil mencetak 3 gol, yang terpenting di antaranya dalam kemenangan 2-0 atas Uni Emirat Arab pada laga final.

Perlu diingat bahwa penyerang Al Ahli itu dinominasikan untuk memenangi penghargaan pemain terbaik Asia 2026, di mana ia bersaing memperebutkan penghargaan tersebut dengan Salem Al Dawsari, legenda Al Hilal.



