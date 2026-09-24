Setelah Al-Aqidi, cedera baru menerpa timnas Arab Saudi jelang laga melawan Oman

Cedera baru menghantam skuad timnas Arab Saudi, menyusul kiper Nawaf Al-Aqidi, jelang laga yang dinantikan melawan Oman, dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27".

Timnas Arab Saudi bersiap menghadapi Oman, lusa Sabtu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada jornada kedua babak grup turnamen Teluk tersebut.

Akun resmi timnas Arab Saudi mengungkap suasana latihan yang dijalani "Al-Akhdar", hari Kamis ini, di bawah asuhan pelatih asal Yunani Georgios Donis, 24 jam setelah kemenangan atas Kuwait 1-0, pada jornada pertama.

Akun tersebut menjelaskan bahwa latihan diwarnai absennya Mohammed Al-Qahtani, sayap Al-Qadisiyah, karena merasakan nyeri di perut, meskipun ia hanya tampil beberapa menit saja melawan Kuwait.

Di sisi lain, tim medis timnas Arab Saudi menunggu hasil pemeriksaan medis yang baru dijalani Nawaf Al-Aqidi, untuk mengetahui sifat cedera yang dialaminya dalam laga melawan Kuwait, yang memaksanya keluar dari lapangan.

Perlu diketahui bahwa timnas Arab Saudi memuncaki Grup A turnamen Teluk dengan raihan 3 poin, unggul dua poin atas Irak dan Oman, setelah keduanya bermain imbang 1-1 pada jornada pertama.

"Al-Akhdar" membutuhkan kemenangan atas Oman dengan hasil apa pun, untuk lolos langsung ke babak semifinal turnamen Teluk, tanpa perlu melihat hasil laganya pada jornada terakhir melawan timnas Irak.