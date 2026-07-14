Setelah Al-Ahly mengontrak Ammouta... Pelatih asal Maroko menutup pintu bagi Zamalek

Jamal Al-Salamy, mantan pelatih tim nasional Yordania, menutup pintu bagi Zamalek, setelah ia meninggalkan tim Al-Nashama menyusul tersingkirnya tim tersebut di babak awal Piala Dunia 2026.

Al-Salamy membawa timnas Yordania ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, namun timnya menderita tiga kekalahan di babak penyisihan grup melawan Austria, Aljazair, dan Argentina, sehingga harus tersingkir dari turnamen.

Sementara itu, Pangeran Ali bin Al-Hussein, Ketua Federasi Sepak Bola Yordania dan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengumumkan berakhirnya masa kerja Al-Salamy bersama tim nasional Yordania, sekaligus mengapresiasi upaya dan kontribusinya dalam mencapai prestasi bersejarah berupa lolosnya tim ke Piala Dunia 2026.

Situs web Maroko “le 360” melaporkan bahwa Zamalek telah melakukan negosiasi dengan Al-Salamy dalam beberapa hari terakhir, namun sang pelatih menolak tawaran tersebut.

Menurut sumber yang sama, keputusan pelatih asal Maroko tersebut diambil setelah mempertimbangkan tawaran yang diajukan oleh pihak Zamalek, sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak menjalani pengalaman di Liga Mesir pada tahap ini.

Zamalek kini sedang mencari pelatih baru untuk memimpin tim pada musim depan, menggantikan Mu'tamid Jamal, yang bersama dirinya berhasil meraih gelar Liga Utama Mesir musim lalu.

Zamalek berusaha mengikuti jejak Al-Ahly dengan merekrut pelatih asal Maroko untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, namun Al-Salamy menolak tawaran tersebut untuk saat ini.

Al-Ahly telah mengontrak Al-Hussein Ammouta untuk memimpin tim Merah pada musim depan, dengan tujuan merebut kembali gelar juara di tingkat domestik dan Afrika.