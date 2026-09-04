Setelah Ajax, PSV, dan Feyenoord, klub Eredivisie peringkat keempat juga memburu gelar juara liga

AZ mengawali musim ini secara fenomenal dengan menjuarai Johan Cruijff Schaal dan meraih dua belas poin dari empat pertandingan pertama mereka di Eredivisie. Tak terlalu mengejutkan, Leeroy Echteld pada Kamis dinobatkan oleh ESPN sebagai Pelatih Terbaik bulan Agustus. Pria Amsterdam berusia 57 tahun itu lapar akan lebih banyak lagi dan menyatakan secara terbuka bahwa ia ingin sepenuhnya memburu gelar juara liga.

Setelah kemenangan 0-4 atas PSV dalam perebutan Johan Cruijff Schaal, AZ kemudian menyingkirkan ADO Den Haag (2-0), FC Utrecht (1-4), Fortuna Sittard (0-2), dan Go Ahead Eagles (5-2) secara beruntun di Eredivisie. Dengan demikian, AZ menjadi satu-satunya tim Eredivisie musim ini yang sampai saat ini belum kehilangan poin.

"Ya, begini, Anda tentu ingin terus bersaing selama mungkin. Kalau sekarang Anda berada di puncak, tentu Anda juga ingin finis di puncak," kata Echteld, yang kemudian mendapat pertanyaan eksplisit dari pewawancara Kenneth Perez apakah gelar juara adalah targetnya. "Saya rasa begitu. Saya rasa akan bagus jika kami bisa menjadi semakin stabil. Bahwa Anda bisa menunjukkan itu di setiap pertandingan."

"Pertandingan yang memang harus Anda menangkan, ya harus dimenangkan," lanjut Echteld. "Kalau saya sudah sampai pada titik bahwa saya bisa mewujudkan itu bersama mereka dan mereka sendiri juga mulai percaya akan hal itu, dan bukan hanya saya yang percaya mati-matian, tetapi mereka semua ikut bersama saya, maka kami memang punya skuad yang bagus untuk melangkah sejauh mungkin."

"Dan jika itu berhasil, dan Anda masih ada di sana pada fase akhir, karena itu yang terpenting, maka Anda tidak tahu bagaimana jalannya, kan? Jika tujuh atau delapan pertandingan sebelum akhir Anda masih ada di sana, maka semua pertandingan nantinya akan menjadi final. Itu akan indah."

"Pada titik tertentu Anda juga harus berani mengatakannya. Saya tidak akan bilang: 'Saya tidak akan melakukan itu karena kami sedang berada di puncak klasemen.' Itu bukan karakter saya. Hanya saja, kami semua memang harus berpikir seperti itu. Pagi tadi saya juga mengatakan kepada staf saya bahwa itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya."

"Tetapi Anda tetap mencoba menambahkan sedikit demi sedikit di segala hal, sehingga Anda semakin membangun perasaan bahwa itu mungkin. Kalau saya melihat sekeliling saya di Eredivisie dan saya melihat skuad kami, saya berpikir: 'Ya, oke. Ayo saja!' Kami tentu akan beberapa kali kena pukul, ya tidak apa-apa."

"Kami juga akan menghadapi berbagai hal, juga tidak apa-apa. Tetapi dengan skuad seperti ini, pada titik tertentu Anda memang harus memburu gelar juara, ya," tutup Echteld. AZ akan menghadapi sc Heerenveen di Friesland pada hari Minggu, klub tempat Echteld bermain selama lima tahun antara 1992 dan 1997 setelah kepindahannya dari HFC Haarlem.

Dalam persaingan menuju gelar juara liga, AZ biasanya akan bersaing dengan tiga raksasa tradisional: PSV, Ajax, dan Feyenoord. Direktur teknik Feyenoord, Dévy Rigaux, sedikit meredam ekspektasi dengan menegaskan bahwa ia tidak pernah menyatakan memburu gelar juara. "Tetapi saya sangat percaya pada tim yang kami miliki."