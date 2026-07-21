Setelah Adeyemi... Barcelona rampungkan kesepakatan dengan rekrutan baru

Klub Barcelona melanjutkan gebrakan kuatnya di bursa transfer musim panas, setelah merampungkan kesepakatan baru untuk memperkuat skuad tim, hanya beberapa hari usai mendekati penuntasan transfer penyerang Karim Adeyemi.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengumumkan melalui akunnya di platform X bahwa Barcelona telah mencapai kesepakatan final dengan Club Brugge untuk merekrut sayap muda Jesse Bisiou yang berusia 18 tahun, dalam sebuah transfer baru bagi klub Catalan tersebut.

Menurut Romano, kesepakatan antara kedua klub telah rampung, dan saat ini tengah berlangsung pertukaran dokumen sebagai persiapan pemain menjalani tes medis, dengan nilai transfer mencapai 8,5 juta euro, di samping Club Brugge tetap memegang 20% dari nilai penjualan kembali pemain di masa depan.

Bisiou diperkirakan akan tiba di Barcelona dalam waktu dekat untuk menjalani tes medis, sebelum penuntasan prosedur akhir dan pengumuman resmi transfer tersebut.

Transfer ini datang atas keinginan direktur olahraga Deco untuk merekrut sang pemain muda, sehingga Barcelona melanjutkan kebijakannya dalam menggaet talenta-talenta menjanjikan, bersamaan dengan langkah-langkahnya untuk memperkuat tim utama sebagai persiapan menghadapi musim baru.

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