Kekhawatiran Paris Saint-Germain menjadi kenyataan pada hari Minggu ini, setelah secara resmi diumumkan bahwa bek kiri Nuno Mendes akan absen dari laga melawan Barcelona, Selasa mendatang, pada matchday ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Mendes keluar dalam kondisi cedera pada Sabtu malam dalam pertandingan melawan Strasbourg yang berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain (3-1), dan klub Prancis itu hari ini mengumumkan ketidakhadirannya dalam pertarungan Eropa di Stadion Parc des Princes.

Jaringan media Prancis "Foot Mercato" menyebutkan bahwa absennya Mendes merupakan pukulan berat bagi Saint-Germain, mengingat penampilan menonjol Lamine Yamal di sayap kanan, yang tampaknya mustahil dihentikan ketika ia bermain pada level seperti itu.

Sebelumnya, pemain Portugal itu berhasil membatasi pengaruh Mendes sepanjang 90 menit (bahkan Lamine Yamal menyebut Mendes sebagai lawan tersulit yang pernah ia hadapi), karena itu pelatih Luis Enrique harus menemukan solusi inovatif untuk menetralkan bintang Barcelona tersebut.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Dalam situasi ini, logika mengarah pada menurunkan Lucas Digne sebagai starter, tetapi apakah penampilan-penampilan terakhirnya benar-benar menghapus keraguan pelatihnya? Ia direkrut sebagai pengganti Nuno Mendes, namun mantan pemain Aston Villa itu belum mencapai level yang diharapkan darinya, menurut jaringan media Prancis tersebut.

Sejak dicadangkan saat menghadapi Monaco, Digne tidak tampil menonjol, dan performanya kemarin melawan Strasbourg juga tidak lebih baik, tetapi yang pasti Luis Enrique memahami bahwa duel antara Digne dan Lamine Yamal akan memiliki dimensi psikologis.

Pertemuan terakhir mereka berakhir dengan kemenangan pemain Barcelona itu di semifinal Piala Dunia 2026, dan ini merupakan faktor yang bisa memengaruhi penampilan sang bek, bahkan pada tingkat alam bawah sadar. Karena itu, penggunaan penjagaan ganda terhadap Lamine Yamal bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan.

Luis Enrique juga bisa menggunakan opsi lain, seperti menurunkan Lucas Hernandez sebagai starter, yang memiliki gaya lebih defensif, kekuatan fisik lebih besar dalam duel, serta memiliki sentuhan keterampilan yang kadang diperlukan untuk membatasi pengaruh para pendribel terbaik. Namun, pemenang Piala Dunia 2018 itu kurang konsisten dalam penampilannya, meski bermain penuh 90 menit melawan Strasbourg pada hari Sabtu di posisi bek tengah.

Luis Enrique dikenal dengan pendekatannya yang tidak konvensional, dan bukan hal yang mustahil jika ia mengambil langkah berani dengan mengembalikan Joao Neves ke susunan pemain utama untuk menggeser Warren Zaire-Emery ke posisi bek kiri, dan ini bukanlah sesuatu yang mustahil.

Pemain internasional Prancis itu meninggalkan kesan kuat di posisi bek (terutama di sisi kanan untuk menutupi absennya Achraf Hakimi yang cedera), dan meski ada antusiasme yang mengelilingi pertandingan ini, laga tersebut tidak akan menghadirkan perubahan radikal, sehingga bisa mendorong pelatih Spanyol itu untuk mengambil risiko.

Paris Saint-Germain dan Barcelona sama-sama memuncaki tabel klasemen Liga Champions Eropa dengan masing-masing mengoleksi 6 poin setelah menang pada dua matchday pertama.



