Setelah absen setahun, Al-Ittihad kembali diperkuat pemainnya di klasiko kontra Al-Hilal

Klub Al-Ittihad kembali mendapatkan pemainnya setelah absen selama hampir satu tahun, yakni dalam laga El Clasico yang dinanti-nanti melawan rival tradisional, Al-Hilal.

Al-Ittihad bertandang ke markas Al-Hilal, hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa laga tersebut akan menyaksikan kembalinya Saad Al-Mousa, bek Al-Ittihad, ke dalam skuad tim, setelah absen selama 11 bulan akibat cedera.

Al-Mousa mengalami cedera patah tulang pada pergelangan kaki, pada bulan November lalu, selama latihan yang berlangsung sebelum pertandingan melawan Al-Ahli pada pekan kedelapan Liga Roshn Saudi.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

Cedera tersebut menyebabkan bek Saudi itu absen membela "Sang Macan" sejak saat itu, di mana ia menjalani operasi di London, dan menempuh program rehabilitasi jangka panjang, sebelum kembali ikut serta dalam latihan tim.

Pelatih kepala Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, berupaya mempersiapkan Al-Mousa dengan sebaik mungkin, melalui keikutsertaan dalam beberapa pertandingan bersama tim U-21, pada ajang Liga Joy Elite.

Al-Mousa diperkirakan tidak akan langsung kembali ke susunan pemain inti saat melawan Al-Hilal, setelah absen yang panjang ini, tetapi ia bisa menjadi salah satu pemain paling menonjol pada periode mendatang, terlebih karena ia merupakan pemain inti pada musim dua tahun lalu, bersama pemain Portugal, Danilo Pereira.