Setelah absen saat melawan Al-Taawoun, bagaimana sikap Benzema terhadap pertandingan Al-Hilal dan Al-Khulud?

Laporan media mengungkap kondisi Karim Benzema, penyerang Al-Hilal asal Prancis, terkait partisipasinya dalam pertandingan tim melawan Al-Khaloud mendatang, setelah ia absen dalam laga melawan Al-Taawoun akibat cedera.

Klub Al-Hilal mengumumkan bahwa Benzema tidak akan bermain dalam pertandingan melawan Al-Taawoun, hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena, pada putaran ke-27 Liga Roshen, karena mengalami cedera pada jari kakinya.

Jurnalis Saudi Hamad Al-Suwailhi mengatakan dalam cuitan di akun resminya di platform "X" bahwa Benzema akan siap untuk bertanding dalam laga mendatang melawan Al-Khaloud.

Al-Hilal akan menjamu Al-Khaloud pada Rabu mendatang di Stadion Kingdom Arena, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Sejak bergabung dengan Al-Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, setelah kontraknya dengan Al-Ittihad diputus, Benzema telah tampil dalam 6 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak 5 gol dan menciptakan 2 assist.

Perlu dicatat bahwa ini adalah pertandingan ketiga yang dilewatkan penyerang Prancis tersebut bersama Al-Hilal karena cedera, setelah absen dalam pertandingan melawan Al-Taawoun, yang ditunda dari putaran ke-10, dan Al-Shabab, pada putaran ke-24, karena alasan yang sama.

Baca juga: Kejutan mendadak.. Benzema menambah penderitaan Al-Hilal akibat wabah cedera