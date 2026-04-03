Setelah absen saat melawan Al-Najma... Tanggal kembalinya Koman dan Martinez ke Al-Nasr telah ditentukan

Laporan media mengungkap kapan sayap asal Prancis Kingsley Coman dan bek asal Spanyol Iñigo Martínez, yang bermain untuk Al-Nassr, akan kembali beraksi, setelah dipastikan absen dalam laga melawan Al-Najma.

Pelatih Al-Nassr asal Portugal, Jorge Jesus, telah memutuskan untuk mencoret Coman dan Martinez dari daftar pemain yang akan bertanding melawan Al-Najma, hari Jumat ini, di Stadion Al-Awal Park, dalam putaran ke-27 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa dokter Al-Nassr asal Portugal, Carlos Miguel, telah menyetujui kembalinya kedua pemain tersebut ke lapangan mulai dari pertandingan berikutnya setelah melawan Al-Najma.

Pertandingan berikutnya akan digelar pada Sabtu, 11 April mendatang, di mana Al-Nassr akan bertandang ke markas Al-Akhdoud di Najran, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-28 Liga Roshen.

Martinez mengalami cedera robekan otot paha belakang, yang dialaminya sebelum dimulainya jeda internasional terakhir, sementara Koman mengalami ketegangan pada otot paha belakang dan betis, selama latihan bersama pada Selasa lalu.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi musim ini dengan 67 poin, unggul 3 poin dari Al-Hilal yang berada di posisi kedua, dan 5 poin dari Al-Ahli yang menempati peringkat ketiga.