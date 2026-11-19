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Enam bulan setelah menjalani operasi, bintang Real Madrid Ferland Mendy berpeluang kembali masuk daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan.

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Menurut harian AS, yang mengutip "L'Équipe", bek sayap asal Prancis itu diprediksi menjadi kabar baru paling menonjol dalam skuad pilihan pelatih José Mourinho untuk menghadapi Celta Vigo pada Sabtu mendatang dalam pekan ke-13 LaLiga.

Mendy mengalami cedera pada tendon otot rektus femoris di kaki kanan, sehingga harus menjalani operasi pada 11 Mei lalu.

Cedera tersebut menjadi kemunduran baru yang membuat Mendy hanya tampil dalam sembilan pertandingan sepanjang musim lalu, setelah sang pemain didera serangkaian cedera otot dan cedera pergelangan kaki yang membuatnya nyaris sepanjang musim berkutat di ruang perawatan medis.

Dengan kembali masuk skuad, bek sayap Prancis itu berpeluang mengakhiri penderitaan panjang akibat cedera, yang juga membuatnya terpinggirkan dari timnas Prancis. Ia belum lagi bergabung dengan Les Bleus sejak Piala Eropa 2024.

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Tanda-tanda kembalinya Mendy mulai terlihat pada awal Oktober lalu, ketika ia mulai menjalani latihan individu di kompleks olahraga Valdebebas, sebelum bergabung dengan latihan tim enam hari kemudian.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL Tonton

Sejak saat itu, Ferland Mendy telah menghabiskan lebih dari satu bulan untuk mempersiapkan diri, dan ia bisa memetik hasil dari persiapan tersebut pada akhir pekan ini.

Real Madrid saat ini menempati peringkat kedua klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 30 poin, terpaut tiga poin dari rival abadi mereka, Barcelona, yang berada di puncak.