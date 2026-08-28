Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, resmi mengumumkan susunan pemain Al Nassr untuk menghadapi Al Taawoun pada Jumat malam, dalam laga pekan keempat Liga Roshn, sebuah pertandingan yang menjadi ajang bagi tim untuk melanjutkan awal musim yang sempurna setelah meraih kemenangan pada tiga pekan pertama.

Al Nassr memasuki laga ini dengan moral tinggi setelah mengumpulkan 9 poin dari tiga kemenangan beruntun, serta menampilkan performa yang kuat sejak awal musim, yang paling menonjol adalah kemenangan dramatis atas Al Ettifaq dengan skor 3-2 meski menjalani sebagian besar pertandingan dengan 10 pemain.

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Susunan pemain Al Nassr menyaksikan kembalinya kiper Nawaf Al Aqidi ke dalam starting eleven untuk pertama kalinya musim ini, setelah Postecoglou memutuskan menurunkannya untuk menggantikan pemain Brasil, Bento Matheus, yang mendapat kartu merah pada laga sebelumnya melawan Al Ettifaq, sehingga Al Aqidi kembali menjaga gawang Al Nassr dalam ujian baru.

Sementara itu, bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kembali hadir dalam starting eleven untuk pertandingan kedua secara beruntun, setelah tampil sebagai starter melawan Al Ettifaq sebelum akhirnya diganti di jeda babak, sedangkan ia memimpin lini serang bersama pemain Senegal, Sadio Mane, dan pemain Prancis, Kingsley Coman.

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Berikut susunan pemain Al Nassr:

Penjaga gawang: Nawaf Al Aqidi.

Lini belakang: Salem Al Najdi, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Nawaf Boushal.

Lini tengah: Samu Costa, Angelo Gabriel, Joao Felix.

Lini depan: Sadio Mane, Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman.

Postecoglou berharap timnya dapat melanjutkan rentetan kemenangan dan mempertahankan catatan sempurna, terlebih laga melawan Al Taawoun merupakan ujian baru bagi ambisi Al Nassr untuk bersaing di puncak Liga Roshn, mengingat kekuatan serangan besar yang dimilikinya dipimpin oleh Ronaldo, Mane, dan Coman, di samping Joao Felix yang tampil menonjol dalam remontada atas Al Ettifaq.