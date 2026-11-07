Bek Eder Militao kembali merebut tempatnya di susunan utama Real Madrid, setelah absen selama 180 hari akibat cedera, dengan tampil penuh dalam kemenangan tim Los Blancos atas AEK Athena dengan skor 3-2, usai mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan, dalam ajang Liga Champions Eropa.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Militao hanya bermain selama 5 menit saja sepanjang 180 hari terakhir, tepatnya dalam pertandingan melawan Sevilla, ketika pelatih Jose Mourinho memainkannya di posisi bek kanan, setelah hasil laga tersebut sudah ditentukan.

Hal itu hanyalah penampilan simbolis bagi bek asal Brasil tersebut, tetapi keikutsertaannya melawan AEK Athena membawa nuansa yang sama sekali berbeda, setelah ia mengumumkan kembalinya yang sesungguhnya ke lapangan, dengan segala arti penting yang dibawa oleh kepulangan ini.

Cedera Militao berawal pada 21 April, dalam laga menghadapi Alaves di Stadion Santiago Bernabeu, ketika ia merasakan nyeri hebat saat mencoba melepaskan tendangan, hingga terjatuh ke tanah, beberapa menit sebelum berakhirnya babak pertama, dan bek asal Brasil itu tidak mampu melanjutkan permainan atau bahkan menumpu pada kakinya.

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Pemeriksaan medis mengungkap bahwa ia mengalami cedera serius berupa robekan pada tendon proksimal otot hamstring (bicep femoris) di kaki kirinya, yang mengharuskannya terbang ke Finlandia untuk menjalani operasi.

Militao absen dari keikutsertaan dalam pertandingan resmi selama 6,5 bulan, dan hanya masuk dalam daftar skuad tim pada 3 pertandingan beruntun tanpa bermain, sebelum akhirnya langsung kembali ke susunan utama saat melawan AEK Athena.

Dalam sebuah wawancara dengan jaringan Brasil "TNT Sports", seusai pertandingan, Militao berbicara tentang pentingnya masa pemulihan setelah rangkaian cedera yang dialaminya, serta memuji peran pelatih Jose Mourinho dalam memperlakukannya di awal musim.

Bek asal Brasil itu berkata: "Saya senang bisa kembali dan mampu bermain serta membantu rekan-rekan setim saya. Itu adalah periode ketika saya harus sangat memperhatikan diri sendiri. Setiap kali saya kembali dan ikut bermain, cedera baru selalu muncul lagi. Pelatih adalah sosok yang sangat peduli terhadap para pemain, karena itu saya rasa inilah momen yang tepat untuk kembali. Saya telah mempersiapkan diri dengan matang, pelatih terus berbicara dengan saya, dan hari ini saya mampu bermain selama 90 menit."

Ia menambahkan sambil memuji pelatih asal Portugal itu: "Ia adalah pelatih yang luar biasa, dan sosok yang selalu mendampingi kami dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga sangat mendengarkan kami dan bertukar banyak gagasan dengan kami. Ia adalah pribadi yang istimewa."

Militao telah menjalani dua pertandingan hingga saat ini di bawah arahan pelatih asal Portugal tersebut sepanjang musim ini.