Sembilan tahun setelah Abdelhak Nouri mengalami serangan jantung mendadak, sang saudara menyampaikan kabar yang menggembirakan tentang mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut.

Gelandang berkebangsaan Belanda keturunan Maroko itu terjatuh ke tanah saat laga persahabatan melawan Werder Bremen pada tahun 2017, dan ketika itu usianya baru 20 tahun.

Ia mengalami kerusakan otak parah akibat kekurangan oksigen, dan sempat koma selama hampir tiga tahun. Kini, kondisinya tampak membaik, menurut apa yang disampaikan oleh saudaranya.

Saudaranya berkata, sebagaimana dilansir situs "Foot Mercato": "Ia baik-baik saja, dan kondisinya stabil. Terutama jika dibandingkan dengan kondisinya di awal. Ketika saudaraku kembali ke Belanda setelah insiden itu, masa itu sungguh sangat berat. Dibandingkan dengan masa itu, keadaannya jauh lebih baik sekarang."

Saudaranya juga mengenang sebuah kenangan yang sangat mengharukan: senyuman spontan pertama Nouri, tiga tahun setelah insiden yang menimpanya.

Ketika keluarga sedang berkumpul, sebuah lelucon tampaknya memicu gelombang tawa dari mantan pesepak bola itu: "Hingga hari ini, senyumannya memiliki makna yang benar-benar berbeda dari senyuman orang lain. Senyuman itu seolah menjadi penegasan bahwa ia mengenal dan memahami kami."

Kisah Nouri telah memberikan pengaruh mendalam pada sepak bola Belanda, khususnya Ajax, yang memensiunkan nomor punggung 34 miliknya sebagai penghormatan kepada mantan pemainnya itu.