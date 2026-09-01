Setelah 8 tahun, Barcelona umumkan kepergian pemainnya dengan kesepakatan khusus

Barcelona mengumumkan kepergian pemain mudanya, Toni Fernandez, ke skuad klub Italia, Venezia, setelah tercapai kesepakatan yang mengakhiri perjalanan pemain berusia 18 tahun itu bersama klub Catalan tersebut usai delapan tahun yang ia habiskan di dalam koridornya.

Barcelona menjelaskan dalam pernyataannya bahwa mereka mempertahankan hak untuk membeli kembali pemain tersebut di masa depan, di samping persentase dari nilai transfer mendatang apa pun untuknya, sementara Venezia mengungkap bahwa kesepakatan itu pada awalnya dilakukan dalam bentuk pinjaman, dengan adanya klausul pembelian wajib ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi.

Menurut yang diungkap surat kabar "Mundo Deportivo", kesepakatan itu menyatakan kepindahan Toni Fernandez ke Venezia dalam bentuk pinjaman, sebelum pembelian pemain tersebut menjadi wajib dengan nilai 4 juta euro begitu ia tampil dalam tiga pertandingan bersama tim baru Italia-nya.

Pemain muda itu membuka lembaran baru dalam perjalanan sepak bolanya setelah bertahun-tahun ia habiskan di akademi Barcelona, di mana ia bergabung dengan "La Masia" pada musim panas 2018 datang dari Espanyol, sebelum ia menapaki berbagai kelompok usia hingga sampai ke tim utama.

Toni Fernandez mencatatkan penampilan pertamanya bersama Barcelona pada 4 Januari 2025, dalam laga menghadapi Barbastro di Copa del Rey, ketika ia tampil sebagai pengganti Pablo Torre.

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Pada usia 16 tahun 5 bulan dan 17 hari, ia menjadi pemain termuda kedua yang menjalani pertandingan pertamanya bersama tim utama Barcelona sepanjang abad ke-21, setelah Lamine Yamal.

Pemain itu mendapatkan kesempatan baru pada musim lalu di bawah kepemimpinan pelatih Jerman, Hansi Flick, yang mengandalkannya sebagai starter menghadapi Girona di Stadion Olimpiade Lluis Companys, sebelum ia meninggalkan lapangan di penghujung babak pertama.

Toni Fernandez hanya menjalani dua pertandingan dengan seragam tim utama Barcelona, sebelum ia memutuskan untuk menjalani pengalaman baru di sepak bola Italia, dengan klub Catalan itu mempertahankan opsi untuk memulangkannya di masa depan.

Pemain itu berkata dalam pernyataan kepada situs resmi Venezia: "Saya memilih Venezia karena proyek penting yang mereka tawarkan kepada saya, dan kepercayaan yang mereka berikan kepada saya sejak awal. Meninggalkan rumah tidak pernah mudah, tetapi saya sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik yang saya miliki dan menghadapi tantangan baru ini."

Ia menambahkan: "Sejak saya mengetahui ketertarikan Venezia untuk merekrut saya, saya mulai mengikuti pertandingan-pertandingan tim, dan saya ingin mengatakan kepada para suporter bahwa, bersama-sama, kita bisa dan harus mewujudkan tujuan kita."

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