Harry Maguire, bek Manchester United, mengungkapkan antusiasmenya terhadap masa depan seiring kesiapannya menjalani musim kedelapan bersama Manchester United, setelah melewati berbagai pasang surut dan momen emosional di dalam klub; mulai dari lonjakan singkat di bawah kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer, melewati era yang penuh kontras bersama Erik ten Hag, hingga periode penuh badai bersama pelatih asal Portugal Ruben Amorim.

Meski dilanda berbagai kegagalan kolektif maupun individual sepanjang tahun-tahun tersebut, Maguire masih menikmati arti penting dan kehadirannya di dalam skuad. Maguire berkata dalam wawancara dengan "Sky Sports": "Bermain untuk klub ini adalah impian masa kecil, jadi kehadiran saya di sini untuk menjalani musim kedelapan adalah sesuatu yang membuat saya sangat bangga. Ini bukan soal saya secara pribadi, tetapi soal keinginan saya di fase karier ini untuk menjadi bagian dari tim yang sukses dan meraih trofi, yang merupakan tujuan yang kami kejar bersama musim ini, di mana kami ingin bersaing hingga napas terakhir di setiap kompetisi".

Dengan tersisa beberapa hari menjelang dimulainya musim (2026-2027), pertanyaan yang mengemuka adalah seberapa besar kemampuan United untuk bersaing memperebutkan gelar di sebuah liga yang tengah mengalami perubahan besar. Terkait hal itu, bek Inggris tersebut berkomentar: "Kami ingin memperbaiki penampilan kami dibandingkan musim lalu. Semua orang berambisi memenangkan Liga Primer Inggris, itulah yang kami harapkan dan yang dituntut oleh klub sebesar ini. Kami memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan kami untuk bersaing dan mengalahkan lawan mana pun saat kami dalam performa terbaik, dan kami memperkirakan musim yang sangat menarik".

Suasana umum tim selama pemusatan latihan di Dublin mengungkap kedekatan dan ikatan yang erat di antara para pemain; sementara jasa penataan ulang budaya ruang ganti dikembalikan pada era Amorim, tim saat ini memetik buah dari kedisiplinan ini setelah periode sukses selama enam bulan di bawah kepemimpinan pelatih Michael Carrick. Maguire menegaskan bahwa skuad saat ini merupakan salah satu kelompok paling solid yang pernah ia jalani sepanjang keberadaannya, sembari menyebutkan bahwa menghabiskan waktu bersama dan meraih kemenangan memberikan tim kekompakan yang lebih besar.

Nada bicaranya mencerminkan tekad yang jelas pada diri Maguire, baik itu karena keinginan memanfaatkan tahun-tahun terakhir kariernya maupun karena perasaannya bahwa tim sudah dekat dengan podium juara. Meski demikian, kebutuhan klub untuk memperkuat skuadnya di bursa transfer tetap ada; terutama dengan adanya kekurangan di posisi bek kiri dan lini tengah menyusul cedera Mason Mount dan Manuel Ugarte. Terkait hal ini, Maguire berkata: "Saya sudah mencapai usia yang memungkinkan klub untuk mendatangkan sebanyak apa pun pemain terbaru dan terbaik yang mereka inginkan. Yang saya inginkan hanyalah meraih gelar dan memiliki keserakahan untuk memenangkannya, dan saya yakin bahwa manajemen bekerja keras untuk merekrut elemen yang tepat guna memperkuat skuad".

Peran Maguire tidak lagi terbatas pada penampilan di dalam lapangan sejak ia bergabung pada tahun 2019 dengan nilai 80 juta pound sterling; meski ia menjadi poros dalam lini pertahanan Carrick di usia 33 tahun, kini ia berperan sebagai pembimbing bagi generasi muda yang bersiap menggantikannya. Nama-nama seperti Ayden Heaven dan Leny Yoro merupakan aset menjanjikan yang telah menunjukkan potensi besar selama 18 bulan terakhir, di samping pemain muda Dan Armer (18 tahun) yang oleh para suporter dijuluki "Maguire Kecil" melalui media sosial.

Mengenai peran kepemimpinannya dan membimbing para pemain muda ini, Maguire menutup pembicaraannya dengan berkata: "Peran ini datang secara alami bagi saya, dan saya berharap mereka meraih karier yang luar biasa. Harapan saya adalah melihat Leny, Ayden, dan Dan berbagi kepemimpinan lini pertahanan tim dalam lima atau enam tahun dari sekarang. Mereka memiliki modal yang dibutuhkan, dan meski usia mereka masih muda, mereka belajar di bawah tekanan dan analisis yang terus-menerus, dan saya berharap mereka menjadi duet utama di lini pertahanan klub ini dan yang terkuat di dunia sepak bola pada masa depan".