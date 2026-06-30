Setelah 7 tahun... Al-Ittihad kehilangan salah satu pemimpinnya tanpa biaya apa pun

Klub Al-Ittihad dari Arab Saudi kehilangan salah satu pemain andalannya tanpa imbalan apa pun, setelah pemain tersebut hengkang dari tim secara gratis selama bursa transfer musim panas.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi, dalam sebuah cuitan melalui akun resminya di platform "X", menyebutkan bahwa Abdulaziz Al-Bishi, pemain Al-Ittihad, hengkang dari tim secara gratis pada bursa transfer musim panas.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain sayap asal Saudi Arabia itu telah menandatangani kontrak untuk pindah ke klub Al-Ittifaq tanpa biaya, setelah kontraknya dengan Al-Ittihad berakhir pada akhir musim.

Al-Bishi telah bermain bersama "Al-Amid" sejak bergabung pada Januari 2019, datang dari Al-Faisaly, dan sempat dipinjamkan ke Dhamak pada musim 2023-2024, sebelum kembali dan menjadi salah satu pemimpin tim.

Selama periode tersebut, pemain berusia 32 tahun ini telah tampil bersama Al-Ittihad dalam 162 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 11 gol dan memberikan 16 assist, serta berkontribusi dalam meraih gelar juara Liga Saudi dua kali, serta Piala Raja dan Piala Super masing-masing satu kali.

Performa Al-Bishi menurun pada musim lalu, di mana ia tampil dalam 24 pertandingan—sebagian besar sebagai pemain cadangan—dan hanya mencetak satu gol.

Perlu dicatat bahwa Al-Ittifaq akan menjadi klub keenam yang diwakili Al-Bishi dalam karier sepak bolanya di level tim utama, setelah Al-Shabab, Al-Taawoun, Al-Faisaly, Al-Ittihad, dan Damak.