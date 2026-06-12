Setelah 7 tahun... Aguirre membalas dendam untuk Mesir atas kekalahan dari Afrika Selatan

Javier Aguirre, pelatih tim nasional Meksiko, berhasil membalas dendam secara pribadi dengan mengalahkan tim tamu Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026.

Agiri memimpin timnas Meksiko meraih kemenangan berharga atas tim Afrika dengan skor 2-0 pada Kamis malam dalam pertandingan yang diwarnai 3 kartu merah, satu untuk tuan rumah dan dua untuk tim tamu.

Agiri, yang berusia 67 tahun, membalas dendam kepada tim Afrika Selatan setelah ia mengalami kekalahan mengejutkan di hadapan mereka pada 2019 saat masih menjadi pelatih timnas Mesir.

Timnas Mesir tersingkir dari babak 16 besar Piala Afrika 2019, yang diselenggarakan di negaranya sendiri, setelah mengalami kekalahan tak terduga dari Afrika Selatan (0-1).

Saat itu, gol tunggal timnas Afrika Selatan dicetak oleh Thimbinkosi Lorch.

Kekalahan ini menyebabkan Agiri dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Mesir, sehingga ia hanya memimpin tim tersebut dalam 12 pertandingan selama periode Agustus 2018 hingga Juli 2019.