Al Hilal dan Al Ahli akan menjalani laga El Clasico, Selasa malam, dalam pertandingan tunda pekan ketiga Liga Roshn, di tengah sebuah kisah bersejarah yang menempatkan "Sang Pemimpin" di hadapan peluang untuk mengakhiri salah satu kutukan paling mengganggu dalam pertemuan-pertemuannya melawan "Sang Elegan", setelah bertahun-tahun tak mampu meraih kemenangan atasnya dalam waktu normal.

Kemenangan terakhir Al Hilal atas Al Ahli di luar adu penalti terjadi pada 5 Oktober 2024, ketika "Sang Pemimpin" memenangkan pertemuan dengan skor 2-1 di Liga Roshn, dan sejak tanggal itu Al Ahli berubah menjadi lawan yang sangat merepotkan bagi tim biru, serta berhasil menahan mereka dari kemenangan dalam 5 pertemuan beruntun.

Selama rangkaian itu, Al Ahli berhasil mengalahkan Al Hilal dua kali, sementara 3 pertandingan berakhir imbang, di antaranya pertemuan semifinal Piala Pelayan Dua Kota Suci pada musim lalu, yang dimenangkan "Sang Pemimpin" lewat adu penalti, yang berarti kemenangan tak diraih Al Hilal selama waktu efektif pertandingan.

Al Ahli kutukan Al Hilal, dan kenangan Asia yang menyakiti Sang Pemimpin

Penderitaan Al Hilal di hadapan Al Ahli tak terbatas pada kompetisi lokal, tetapi meluas hingga ke benua Asia, ketika "Sang Elegan" berhasil menjatuhkan "Sang Pemimpin" dengan skor 3-1 di semifinal Liga Champions Asia Elite pada musim 2024-2025, dalam salah satu kekalahan paling menyakitkan yang dialami Al Hilal pada periode itu.

Hasil inilah yang secara khusus memberi Al Ahli keunggulan psikologis besar dalam pertemuan-pertemuan terakhirnya melawan Al Hilal, dan menegaskan bahwa tim dari kawasan barat itu tidak gentar menghadapi "Sang Pemimpin" seberapa pun kuat skuadnya atau sebesar apa pun tekanan di sekitar pertandingan.

Namun El Clasico kali ini datang dalam kondisi yang sama sekali berbeda; Al Hilal memasuki pertandingan dengan memiliki peluang bersejarah untuk mengakhiri rangkaian itu, sementara Al Ahli tiba di laga ini dalam keadaan dilanda serangkaian perubahan dan pukulan yang memengaruhi stabilitasnya belakangan ini.

Al Hilal di hadapan peluang memanfaatkan keruntuhan Al Ahli

Kepergian sejumlah pemain terbaik Al Ahli belakangan ini menambah kesulitan posisi "Sang Elegan", terdepan di antaranya adalah pemain Aljazair Riyad Mahrez dan pemain Pantai Gading Franck Kessié, di samping kepergian pelatih Matthias Jaissle, sejumlah perubahan yang memaksa tim memasuki fase pembangunan kembali secara teknis di awal musim.

Baca juga: Miliaran dan financial fair play, kejutan Benzema serta serangan emas menyeret Al Hilal!

Pukulan itu tak berhenti pada batas perubahan skuad dan staf teknis, sebab Al Ahli menelan kekalahan pahit di pekan lalu melawan Al Khaleej dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang menyingkap banyak tanda tanya seputar kondisi teknis tim, dan meningkatkan besarnya tekanan tepat sebelum menghadapi Al Hilal.

Di sinilah peluang Al Hilal muncul; "Sang Pemimpin" tidak hanya menghadapi Al Ahli yang dikenalnya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, melainkan menghadapi tim yang tengah melewati fase transisi, dan mencari stabilitas serta identitas, yang bisa memberi Al Hilal keunggulan jika berhasil menekan sejak dini serta memanfaatkan ruang dan kesalahan yang muncul belakangan ini.

Namun menyikapi El Clasico dengan cara ini juga mengandung risiko, karena Al Ahli tahu betul bagaimana bermain menghadapi Al Hilal, dan sebelumnya telah menjatuhkannya di lebih dari satu kesempatan ketika "Sang Pemimpin" berada dalam kondisi terbaiknya. Karena itu, bertumpu pada krisis lawan semata bisa menjadi jebakan, terlebih laga puncak kerap menghadirkan logika yang berbeda dari perhitungan sebelum pertemuan.

696 hari menanti kata dari Al Hilal

Dengan menghitung periode sejak kemenangan terakhir Al Hilal atas Al Ahli dalam waktu efektif, "Sang Pemimpin" memasuki pertandingan Selasa di hadapan peluang untuk mengakhiri kutukan yang berlangsung 696 hari, dan menulis ulang kisah El Clasico dari awal.

Kemenangan kali ini tidak hanya berarti meraih 3 poin dalam pertandingan tunda, tetapi akan memberi Al Hilal dorongan psikologis yang besar di hadapan lawan yang menyebabkannya banyak frustrasi selama dua tahun terakhir, serta akan mengirim pesan kepada para pesaing lain bahwa "Sang Pemimpin" mampu menjatuhkan bahkan tim-tim yang paling menghambat jalannya belakangan ini.

Sebaliknya, Al Ahli menyadari bahwa kondisi di sekitarnya bisa menjadikannya pihak yang kurang diunggulkan di atas kertas, tetapi justru inilah yang bisa memberinya motivasi tambahan untuk membalas dan mengembalikan kepercayaan diri di hadapan lawan sekelas Al Hilal.

Karena itu, El Clasico hari Selasa melampaui perebutan poin; Al Hilal ingin melepaskan diri dari kutukan berusia 696 hari, dan Al Ahli ingin membuktikan bahwa krisisnya saat ini tidak berarti kejatuhannya di hadapan lawan bersejarahnya. Akankah "Sang Pemimpin" memanfaatkan bencana "Sang Elegan" dan mematahkan rangkaian itu, atau Al Ahli terus memainkan peran kutukan yang enggan berakhir?