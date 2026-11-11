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Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, masuk dalam daftar kandidat untuk menangani tim nasional Amerika Serikat, menggantikan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, yang bersiap hengkang untuk menukangi Manchester United, menurut laporan media.

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Mauricio Pochettino dikaitkan dengan kemungkinan menangani Manchester United sebagai pengganti Michael Carrick, setelah menurut sejumlah laporan ia mencapai kesepakatan lisan dengan klub Inggris tersebut pada hari Rabu ini, di tengah ekspektasi bahwa kepindahannya akan dirampungkan dalam beberapa hari mendatang, serta pemberitahuan kepada Carrick mengenai keputusan pemecatannya sebelum akhir pekan.

Manajemen Manchester United telah memutuskan untuk melepas Carrick selama periode jeda internasional saat ini, di tengah hasil-hasil mengecewakan yang diraih tim, karena hanya mampu meraih dua kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris, meskipun berhasil bermain imbang dramatis 4-4 menghadapi Aston Villa.

Carrick mengambil alih tanggung jawab pada Januari lalu sebagai pengganti pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, sebelum memperoleh kontrak selama dua tahun pada Mei, setelah membawa tim ke peringkat ketiga dan lolos ke Liga Champions Eropa, tetapi penurunan hasil mengembalikan masa depannya ke dalam keraguan.

Meskipun ia menegaskan tidak memikirkan untuk mengundurkan diri usai hasil imbang menghadapi Aston Villa, sejumlah laporan menunjukkan keinginan manajemen Manchester United untuk merampungkan berkas pelatih baru sebelum menghadapi Liverpool di Stadion Anfield pada 22 November mendatang.

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Kepindahan Pochettino ke Old Trafford akan menempatkan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat pada keharusan mencari pelatih baru untuk tim nasional, dan hal itu mungkin terjadi usai menjalani dua pertandingan yang dinanti menghadapi Haiti pada hari Sabtu dan Rabu mendatang.

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Surat kabar "The Athletic" menyebutkan bahwa para pejabat tim nasional Amerika Serikat sudah mulai membahas nama-nama yang berpotensi menggantikan Pochettino, dan Guardiola mencuat sebagai salah satu target utama, bahkan ia dianggap sebagai target utama dalam proses pemilihan.

Menurut laporan tersebut, nama pelatih asal Spanyol itu telah digulirkan secara internal di berbagai tingkat dalam proses pencarian direktur teknik baru, di tengah ketertarikan pihak Amerika untuk mendatangkan salah satu pelatih terbaik dalam sepak bola dunia.

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Meskipun Guardiola, yang berusia 55 tahun, tidak terburu-buru untuk kembali melatih, laporan tersebut menunjukkan bahwa ia sejak lama menyatakan ketertarikan pada gagasan bekerja di Amerika Serikat, hal yang mungkin membuat tawaran dari Amerika menjadi menarik baginya.

Guardiola pada Juli lalu menolak peluang menangani tim nasional Italia, usai pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Italia.

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Giovanni Malago, Presiden Federasi Italia, mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "La Repubblica": "Pep berterus terang. Ia mengambil masa istirahat, sebagian karena alasan keluarga, tetapi jika ia hendak menjalani pengalaman kepelatihan apa pun, ia pasti akan melakukannya bersama kami".

Guardiola meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu, setelah menghabiskan 10 tahun bersama tim, yang selama itu ia meraih 20 gelar, sebelum menempati posisi duta global untuk City Football Group (CFG), sehingga ia telah jauh dari kepelatihan sejak sekitar 6 bulan lalu.

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Meskipun ia menjauh dari kursi kepelatihan, kemungkinan menjalani pengalaman baru bersama tim nasional Amerika Serikat dapat menjadi tantangan yang berbeda bagi pelatih asal Spanyol itu, yang hingga kini belum memastikan kapan ia akan kembali bekerja.