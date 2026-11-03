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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Setelah 575 hari, Barcelona meraih kemenangan yang telah lama dinanti di Liga Champions

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Spanyol
Inggris

Barcelona akhiri rentetan negatif lewat gerbang Aston Villa

Barcelona mengakhiri rentetan negatif yang berlangsung selama 18 pertandingan beruntun tanpa mampu menjaga gawangnya tetap perawan di Liga Champions, setelah keluar sebagai pemenang dengan kemenangan tiga gol tanpa balas atas Aston Villa, pada Selasa malam ini, dalam rangkaian pekan keempat fase liga.

Menurut statistik "Mister Chip", klub Katalan itu meraih kemenangan dengan nirbobol untuk pertama kalinya sejak kemenangan 4-0 atas Borussia Dortmund pada 9 April 2025, atau sejak 575 hari lalu.

Barcelona mengakhiri rentetan terpanjang jenis ini bagi sebuah klub Spanyol dalam sejarah partisipasi di ajang Eropa.

Tidak berhenti sampai di situ, Barcelona memperkuat rekor luar biasanya menghadapi klub-klub Inggris di kandangnya, setelah menambah jumlah pertandingannya menghadapi mereka menjadi 46 laga, yang selama itu hanya menelan dua kekalahan saja.

Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Premier League

08 Nov 2026

AVL

AVL

ATM

ATM

LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR

Yang menarik, kedua kekalahan tersebut sama-sama datang di hadapan Liverpool, menegaskan betapa sulitnya tugas klub-klub Inggris ketika bertandang ke markasnya di kompetisi Eropa.

Menurut statistik jaringan "Squawka", Barcelona tidak pernah menelan kekalahan dari klub-klub Inggris di kandangnya dalam 16 pertandingan terakhir, dengan rincian 11 kali menang dan 5 kali imbang.

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