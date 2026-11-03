Barcelona mengakhiri rentetan negatif yang berlangsung selama 18 pertandingan beruntun tanpa mampu menjaga gawangnya tetap perawan di Liga Champions, setelah keluar sebagai pemenang dengan kemenangan tiga gol tanpa balas atas Aston Villa, pada Selasa malam ini, dalam rangkaian pekan keempat fase liga.

Menurut statistik "Mister Chip", klub Katalan itu meraih kemenangan dengan nirbobol untuk pertama kalinya sejak kemenangan 4-0 atas Borussia Dortmund pada 9 April 2025, atau sejak 575 hari lalu.

Barcelona mengakhiri rentetan terpanjang jenis ini bagi sebuah klub Spanyol dalam sejarah partisipasi di ajang Eropa.

Tidak berhenti sampai di situ, Barcelona memperkuat rekor luar biasanya menghadapi klub-klub Inggris di kandangnya, setelah menambah jumlah pertandingannya menghadapi mereka menjadi 46 laga, yang selama itu hanya menelan dua kekalahan saja.

Yang menarik, kedua kekalahan tersebut sama-sama datang di hadapan Liverpool, menegaskan betapa sulitnya tugas klub-klub Inggris ketika bertandang ke markasnya di kompetisi Eropa.

Menurut statistik jaringan "Squawka", Barcelona tidak pernah menelan kekalahan dari klub-klub Inggris di kandangnya dalam 16 pertandingan terakhir, dengan rincian 11 kali menang dan 5 kali imbang.