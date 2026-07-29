Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, sang juru taktik Al Hilal, kehilangan rekor bersejarahnya bersama klub Arab Saudi tersebut setelah 53 pertandingan penuh.

Al Hilal kalah dari MC Alger dengan skor 0-2, dalam laga yang mempertemukan kedua tim hari Rabu ini, pada pertandingan uji coba ketiga "Sang Pemimpin" di pemusatan latihan luar negerinya di Austria.

Kekalahan ini adalah yang pertama dialami Al Hilal bersama Inzaghi baik di level uji coba maupun resmi sejak 53 pertandingan penuh, sekaligus yang kedua secara keseluruhan di bawah kepemimpinan pelatih Italia tersebut.

Kekalahan pertama sekaligus terakhir bagi tim Arab Saudi itu di bawah kepemimpinan pelatih Italia tersebut terjadi pada 4 Juli tahun lalu, dari Fluminense asal Brasil dengan skor 1-2, pada perempat final Piala Dunia Antarklub 2025.

Setelah itu, Al Hilal menjalani 53 pertandingan, 5 di antaranya uji coba dan 48 lainnya resmi, di bawah kepemimpinan Inzaghi, tanpa mengalami kekalahan, sebelum akhirnya kalah dari MC Alger.

Memang benar "Sang Pemimpin" sempat tersingkir dari Liga Champions Elite Asia pada babak 16 besar, di hadapan Al Sadd asal Qatar, tetapi waktu normal dan tambahan berakhir imbang 3-3, sebelum kalah lewat adu penalti.

Perlu diketahui bahwa Inzaghi menukangi Al Hilal sejak awal Piala Dunia Antarklub 2025, dan berhasil membawanya meraih gelar Piala Pelayan Dua Kota Suci, namun ia kehilangan gelar Liga Arab Saudi yang jatuh ke tangan tetangga sekaligus rival tradisional, Al Nassr, tanpa mengalami satu kekalahan pun.