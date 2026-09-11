Real Madrid mengalami krisis tersembunyi pada awal musim yang berupa banyaknya cedera, sebuah masalah yang membayangi perhitungan pelatih Jose Mourinho, setelah ia terpaksa menjalani lima laga pertamanya di tengah absennya sejumlah pemain secara berulang yang membatasi opsi taktiknya.

Sepanjang empat laga pertama, Mourinho kehilangan 7 pemain akibat cedera, yaitu Mendy, Rodrygo, Militao, Tchouameni, Thiago Pitarch, Endrick, dan Asensio, sebelum ia memulihkan sebagian pemainnya saat menghadapi Inter, namun sebaliknya ia kehilangan Camavinga, Arda Guler, dan Bernardo Silva akibat sanksi larangan bermain.

Dengan kembalinya Asensio menghadapi Rayo Vallecano dan menyusutnya daftar pemain yang absen, Mourinho kini berada dalam situasi berbeda, setelah jumlah pemain yang tersedia meningkat menjadi 22 pemain, pada momen yang sangat penting di mana Real Madrid menjalani 3 laga liga dalam 9 hari, yang ditutup dengan pertemuan melawan Atletico Madrid dalam derbi ibu kota.

Penambahan ini memberi Mourinho ruang lebih besar untuk merotasi susunan pemainnya dan menjaga kebugaran para pemainnya, terlebih tim saat ini tidak mengalami kekurangan di posisi mana pun, kecuali absennya Militao, Mendy, dan Rodrygo dalam jangka panjang.

Mourinho mengatakan bahwa bertambahnya opsi memberikan tim kemampuan untuk memainkan sebagian pemain dan memberi pemain lain kesempatan beristirahat, seraya menegaskan pentingnya memiliki skuad yang mampu menghadapi tekanan laga yang beruntun.

Cedera menjadi salah satu penyebab utama kesulitan Real Madrid musim lalu, setelah tim mengalami 60 cedera, sementara pada 15 laga tercatat absennya 7 pemain atau lebih.

Angka-angka tersebut mengungkap besarnya perbaikan saat ini, karena Real Madrid akan menghadapi Rayo Vallecano dengan jumlah pemain absen paling sedikit selama lima bulan terakhir, yakni hanya 3 pemain, dan ini merupakan kali pertama sejak 21 April jumlah pemain yang absen mencapai angka serendah ini, ketika Rodrygo, Courtois, dan Asensio absen menghadapi Alaves.