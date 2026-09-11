Meski menjalani malam bersejarah bersama Al Ahli saat menghadapi Al Hazm, di mana pemain asal Inggris Ivan Toney mencetak dua gol yang membawa timnya meraih kemenangan, penyerang Inggris itu meninggalkan pertandingan dengan menyimpan kenangan yang tak sepadan dengan perayaan, setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti yang mengingatkan pada penalti terakhir yang gagal ia ubah menjadi gol sekitar 5 bulan lalu.

Al Ahli mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-48 babak kedua, dan Toney maju untuk mengeksekusinya demi melengkapi trigol pribadi, namun tendangannya tak menemukan jalan ke gawang setelah membentur tiang kiri kiper Al Hazm, sehingga peluang baru bagi penyerang Inggris itu pun sirna.

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Penalti ini merupakan yang ketiga yang gagal dieksekusi Ivan Toney sejak bergabung dengan Al Ahli pada musim panas 2024, setelah penyerang Inggris itu menjadi salah satu elemen utama dalam skuad tim, dan sukses mencetak banyak gol sejak kedatangannya di Liga Arab Saudi.

Penalti terakhir yang gagal dieksekusi Toney terjadi pada April lalu, ketika ia gagal mencetak gol dari titik putih saat menghadapi Al Duhail Qatar di Liga Champions Asia Elite, di mana penyerang Inggris itu saat itu mengalami situasi serupa sebelum dengan cepat kembali menemukan naluri mencetak golnya.

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Adapun penalti pertama yang gagal dieksekusi Toney bersama Al Ahli terjadi saat menghadapi Al Najma pada Februari lalu, sehingga penalti melawan Al Hazm menjadi yang ketiga yang gagal ia manfaatkan untuk menggetarkan gawang dari titik putih sejak awal perjalanannya bersama Al Ahli.

Meski gagal mengeksekusi penalti, hal itu tidak menutupi malam luar biasa Toney saat menghadapi Al Hazm, setelah ia mencetak dua gol dan menciptakan satu assist, sehingga melanjutkan ketajamannya di depan gawang dan menegaskan bahwa ia adalah salah satu senjata serang terbaik Al Ahli musim ini, sementara penalti yang terbuang hanya menjadi detail negatif dalam malam yang membawa pencapaian bersejarah bagi penyerang Inggris tersebut.