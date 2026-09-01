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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah 48 jam dari perekrutannya, Al Ahli dengan cepat membawa Watkins masuk ke dalam sejarah Al Hilal

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
O. Watkins
Arab Saudi
Inggris

Striker asal Inggris itu tampil dalam laga El Clasico

Klub Al Ahli Saudi memberikan penyerang baru Al Hilal asal Inggris, Ollie Watkins, tiket untuk memasuki sejarah, hanya sekitar 48 jam setelah pengumuman kontraknya.

Al Hilal menjamu Al Ahli pada hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Pada awal babak kedua, pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, memutuskan untuk memainkan Ollie Watkins sebagai pemain pengganti, menggantikan penyerang muda asal Pantai Gading Mohamed Kader Meite, hanya 48 jam setelah kontraknya diteken.

Klub Al Hilal mengumumkan, kemarin lusa pada hari Minggu, kesepakatan dengan Ollie Watkins, yang datang dari Aston Villa, dalam transfer senilai sekitar 60 juta euro, menurut laporan media.

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Menurut kanal "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Saudi, Ollie Watkins menjadi pemain Inggris pertama yang bermain untuk Al Hilal sepanjang sejarah panjangnya, dalam sebuah peristiwa bersejarah yang tak akan terulang.

Penampilan penyerang Inggris tersebut menjadi masuk akal, mengingat Al Hilal unggul dua gol tanpa balas, ditambah Al Ahli menjalani babak kedua secara penuh hanya dengan 10 pemain, setelah bek asal Turki mereka, Merih Demiral, diusir pada akhir babak pertama.

Perlu dicatat bahwa Watkins akan menjadi penyerang utama Al Hilal pada musim baru, setelah kepergian para penyerang; Karim Benzema asal Prancis, Darwin Nunez asal Uruguay, dan Marcos Leonardo asal Brasil pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

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