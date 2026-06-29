Setelah 44 tahun... Guimarães memecah keheningan dan menghidupkan kembali prestasi Zico

Pemain Brasil Bruno Guimarães mencatatkan namanya dengan gemilang dalam sejarah Piala Dunia, setelah memimpin timnas negaranya meraih kemenangan dramatis atas Jepang, Senin malam, di Stadion Houston, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan menegangkan dengan skor 2-1, setelah mencetak gol penentu kemenangan pada menit keenam waktu tambahan, sehingga memastikan tempatnya di babak 16 besar setelah salah satu pertandingan paling seru di turnamen ini.

Seiring meredanya tekanan tinggi yang diterapkan tim Jepang, muncul celah-celah besar di lini pertahanan mereka, setelah para pemainnya kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama akibat kelelahan fisik, yang memberikan Brasil keunggulan jelas dalam mengendalikan jalannya babak kedua.

Tim “Samba” memanfaatkan kelemahan ini dengan melancarkan serangan bertubi-tubi, mengandalkan umpan silang dan pergerakan cepat, sementara Bruno Guimarães menjadi bintang utama saat ia menembus barisan pertahanan Jepang dengan sangat terampil, sebelum memberikan umpan penentu kepada Gabriel Martinelli, yang mencetak gol penentu kemenangan.

Menurut situs “Stats Foot” asal Prancis, Bruno Guimarães menjadi pemain Brasil pertama yang menciptakan empat gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak legenda Zico, yang mencatatkan angka yang sama pada Piala Dunia 1982.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa pemain Brasil dengan jumlah assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia selama 60 tahun terakhir adalah: “Pelé: 6 assist di Piala Dunia 1970, Tostão: 4 assist di Piala Dunia 1970, Zico: 4 assist di Piala Dunia 1982, Bruno Guimarães: 4 assist di Piala Dunia 2026".

Dengan demikian, Gemarães bergabung dalam jajaran legenda sepak bola Brasil, setelah menyamai prestasi Zico, dan mendekati rekor bersejarah yang masih dipegang oleh Pelé selama lebih dari setengah abad.